Près de deux douzaines de nouveaux agents de la GRC s’installeront à Kelowna

Kelowna comptera 20 nouveaux agents de la GRC dans les rues au cours des trois prochains mois.

L’information figurait dans le rapport des deuxième et troisième trimestres de 2022 présenté au conseil municipal le 28 novembre par le surintendant Kara Triance. Elle a noté que 43 nouveaux officiers ont déjà été ajoutés jusqu’à présent cette année, portant l’effectif actuel du détachement à 222.

Triance a également dit au conseil qu’elle aimerait voir le détachement de ses agents afin qu’ils aient plus de temps pour se concentrer sur les appels de service prioritaires.

« Afin d’offrir un meilleur service à la communauté et de s’assurer que la GRC est la meilleure agence pour intervenir », a déclaré Kara Triance, officier responsable du détachement de Kelowna.

Triance a noté qu’il y avait eu une augmentation de 72% des appels de service pour surdose au cours de la période de référence. Elle a déclaré que d’autres appels tels qu’un contrôle de bien-être ou une personne en crise pourraient être mieux traités par un professionnel de la santé.

«Lorsque vous appelez le 911, ils vous demandent si vous avez besoin de la police, des pompiers ou d’une ambulance. Je dirais que vous avez également besoin d’une réponse sanitaire.

Triance a déclaré qu’elle s’attend à ce que des informations proviennent de Interior Health sur un modèle de co-répondant, avec un agent et un professionnel de la santé, après les récentes annonces du gouvernement provincial. Des travaux sont en cours autour de l’évaluation des appels de service qui parviennent aux opérateurs de réponse, a ajouté Triance.

“Chaque fois que nous prenons certains de ces appels de service auprès d’un policier, nous pouvons peut-être libérer un bureau pour répondre à un appel au crime.”

Le rapport note également près de 92 % des vols qualifiés (vols avec violence ou intimidation) qui sont en hausse de 33 cas. Cette tendance a également été observée dans toute la province. Dans l’ensemble, la ville affiche une tendance à la baisse pour les crimes violents contre les personnes, tandis que les déclarations provinciales montrent une tendance à la hausse dans cette même catégorie.

Autres statistiques pour 2022 Q2 et Q3 :

les cas de violence domestique ont diminué au deuxième trimestre (-19 %) et au troisième trimestre (-34 %) ;

une augmentation de 38 % des introductions par effraction (Business) au T2 et une augmentation de 35 % au T3 par rapport aux mêmes délais en 2021 ;

le vol à l’étalage en 2022 a globalement diminué de 18 %, tandis que la fraude a également diminué depuis août ;

les vols de vélos ont augmenté de 85 % et de 41 % au cours des deuxième et troisième trimestres.

Triance a ensuite répondu aux questions sur les délinquants prolifiques du conseil et a souligné que 80 % des crimes contre les biens sont commis par 20 % des récidivistes.

« La GRC de Kelowna reste déterminée à réduire les crimes contre les biens dans notre communauté », a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin que tous les crimes soient signalés à la GRC, aussi petits soient-ils.”

