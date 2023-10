Près de deux décennies après « Brokeback Mountain », Pedro Almodóvar réinvente le western gay

« Le western était présent dans mon esprit, mais je pensais que je n’avais pas la capacité d’écrire quelque chose comme ça », a déclaré Almodóvar, ajoutant qu’il considérait autrefois les westerns comme étant « très loin » de son style. «Mais, juste pour le plaisir, au cours des trois dernières années, j’ai commencé à écrire une pièce qui pourrait être une pièce de théâtre sur deux cowboys après une nuit pleine de sexe et d’alcool. Et c’était le début.

Dans le court richement coloré, Pedro Pascal et Ethan Hawke incarnent d’anciens amants dont les chemins les ont menés aux extrémités opposées du désert et loin de l’aventure passionnée de leur jeunesse. Jake (Hawke) est désormais le shérif local solitaire de Bitter Creek., une ville à un cheval balayée par le vent. Et Silva (Pascal) vit au loin dans un ranch avec son fils, entouré de collines poussiéreuses couvertes d’herbes vert vif du désert. Les deux sont réunis lorsque Silva se présente de manière inattendue à la porte du shérif avec une excuse à moitié cuite, 25 ans après une histoire d’amour de deux mois qui s’est presque transformée en davantage.

Les anciens hommes armés déposent leurs pistolets et s’installent pour une conversation agréable, qui se transforme rapidement en une nuit de passion alimentée par l’alcool qui se déroule (principalement) hors caméra. Mais lorsque le soleil se lève le lendemain, il ne laisse pas apparaître que les fesses nues de Silva qui sortent des draps froissés. Et les hommes doivent faire face à leur passé non résolu, tout en se trouvant dans des camps opposés devant la justice à cause d’un meurtre perpétré par le fils de Silva.

Almodóvar, qui a grandi dans une petite ville du centre de l’Espagne, connaissait les westerns dès son plus jeune âge. Mais ce n’est qu’en s’installant à Madrid à la fin des années 1960 qu’il tombe amoureux de ce style, à travers des titres de légendes hollywoodiennes comme John Ford et Howard Hawks, dont les westerns avec John Wayne, James Stewart et Henry Fonda restent les films phares du genre. .

«Quand j’étais enfant, je n’étais pas un grand fan, parce que je vivais dans un petit village et qu’ils projetaient beaucoup de ce qu’ils appellent des westerns spaghetti. Ils ont été très mauvais à quelques exceptions près, comme Sergio Leone ou Sergio Corbucci, mais ce sont des exceptions. Le reste était très mauvais », a déclaré Almodóvar à propos du sous-genre produit en Europe et popularisé dans les années 60.

Lorsqu’il s’installe à Madrid à l’âge de 18 ans, à une époque où la dictature de Francisco Franco avait pratiquement fermé l’unique école de cinéma de la ville, il a commencé à s’instruire en assistant à des projections au théâtre local qui diffusait des films internationaux et d’avant-garde.

« Mon école, ma seule école, c’était d’aller tous les jours à la cinémathèque et de commencer à regarder toutes les périodes du cinéma. Et c’est à ce moment-là que j’ai découvert qu’il s’agissait d’un genre majeur — quand j’ai découvert « The Searchers » et « Red River » », a-t-il déclaré à propos de sa rencontre avec les chefs-d’œuvre occidentaux de Ford et Hawks, qui mettaient tous deux en vedette Wayne.

Contrairement aux westerns spaghetti de son enfance, ces épopées hollywoodiennes – ainsi que des titres comme « Last Train From Gun Hill » de John Sturges et ceux d’Anthony Mann, qui a également pris Stewart comme muse – ont captivé l’intérêt de l’auteur en herbe. Et des références à d’autres titres des années 40 et 50 ont même trouvé leur place dans certaines de ses premières œuvres les plus appréciées, notamment dans « Matador », le thriller érotique de 1986 qui a lancé la carrière d’Antonio Banderas, et sa comédie noire de 1988, « Des femmes au bord de la dépression nerveuse. Mais il a fallu attendre jusqu’à présent pour que le cinéaste purement espagnol s’engage directement dans le genre.

Ethan Hawke et Pedro Pascal dans « Strange Way of Life ». Iglesias Más / Avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Classics

Bien qu’il y ait quelque chose de particulièrement ludique dans « Strange Way of Life », que le réalisateur attribue à la liberté et aux caprices du travail en format court, sa théâtralité prend tout son sens dans le contexte du mélodrame almodovarien. Mais cela semble également très fidèle au western classique, qui met en scène des protagonistes torturés et exagérément masculins, aux prises avec ou aveuglément conduits par leur passions – qu’il s’agisse d’une passion pour la justice ou de quelque chose de plus bas.

Le film emprunte son titre à un fado, ou chanson folklorique portugaise, d’Amália Rodrigues qui « montre à quel point il est étrange de vivre sa vie en tournant le dos à ses désirs », comme l’a déclaré Almodóvar au public de Toronto. Et ce thème se poursuit depuis la scène d’ouverture au fado jusqu’à la relation du protagoniste et la composition du film, qui montre souvent les amants en conflit dos à l’écran ou l’un à l’autre pendant qu’ils discutent de leur enchevêtrement.

En fait, la composition – qui prend un double sens effronté lorsque la caméra éclaire régulièrement les fesses de Silva – fait l’essentiel du travail de communication du désir et de la relation ténue des hommes avec lui. Et ça aussi, c’est quelque chose d’unique. Bien qu’Almodóvar ne soit pas étranger à l’utilisation du symbolisme, notamment avec ses touches de rouge emblématiques, il est également le réalisateur dont le film de 1990 « Attache-moi ! Attachez-moi ! » a joué un rôle déterminant dans l’adoption de la notation NC-17, de plus en plus controversée.

« Je deviens de plus en plus austère avec le temps », a déclaré Almodóvar, légèrement en plaisantant. « Au moins, j’essaie d’être plus retenu, car c’est quelque chose de nouveau dans ma carrière. J’ai réalisé 22 films et deux courts métrages, et j’ai réalisé beaucoup de séquences sexuelles explicites, donc ce n’est pas si nouveau pour moi.

Plutôt que de restreindre ou de montrer le physique entre les deux hommes, a-t-il ajouté, il souhaitait permettre au public de les écouter parler de leur désir. « C’est encore plus inhabituel que de montrer deux mecs faisant l’amour », a-t-il déclaré.

Le réalisateur attribue son approche plus sobre des scènes d’amour du court métrage – qui incluent un flash-back des jeunes protagonistes se serrant l’un contre l’autre sous un jet de vin rouge – à l’influence des films des années 50, et plus particulièrement des films noirs. Malgré la censure stricte des représentations du sexe et de la sexualité en raison du Code Hays, des lignes directrices qui cherchaient à contrôler la moralité des films et qui étaient en vigueur de 1934 à 1968, ces titres sont les meilleurs pour parler du désir, a déclaré Almodóvar.

« On ne voit pas de relations physiques explicites, mais les désirs sont dans les yeux des acteurs », dit-il. « Parfois, ce genre de censure [emphasizes] ce qu’ils ne font pas.

Le réalisateur a évoqué la scène après la nuit de passion des hommes, où ils se tournent comme dans un duel, évoquant les cowboys robustes des westerns de Ford et Hawks, tout en enfilant lentement des vêtements et des sous-vêtements en coton grossier.

« Quand ils essaient de s’habiller, nous ne voyons pas tout leur corps », a-t-il déclaré, ajoutant que le public imagine de toute façon que les hommes sont complètement nus. « Il y a beaucoup de sensualité dans ce genre de clichés, sans nudité. »