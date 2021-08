Près de 95% des adultes en Grande-Bretagne ont maintenant des anticorps Covid contre des injections ou des infections

PRESQUE 95% des adultes en Grande-Bretagne ont désormais des anticorps Covid provenant de vaccinations ou d’infections, selon les données publiées hier.

Le nombre de cellules sanguines anti-virus a augmenté d’environ 2% au cours des deux dernières semaines.

De nouvelles données révèlent que près de 95% des adultes en Grande-Bretagne ont des anticorps Covid provenant soit de jabs, soit d’infections Crédit : PA

Et la prévalence des anticorps chez les personnes âgées de 16 et 17 ans a bondi de 12 et 14% respectivement, selon l’Office for National Statistics.

Si les gens continuent à se faire vacciner, pratiquement tout le monde au Royaume-Uni bénéficiera d’un certain niveau de protection d’ici la mi-septembre.

Le professeur Paul Hunter, de l’Université d’East Anglia, a déclaré : « Il est très rassurant que la grande majorité des adultes britanniques aient un certain degré de protection contre Covid.

« Mais nous ne devrions pas devenir complaisants. J’exhorte tous ceux qui sont éligibles à se faire vacciner. »

Cela survient alors qu’un bodybuilder en super forme est décédé de Covid après avoir refusé le jab.

Le père d’un enfant, John Eyers, 42 ans, adorait l’escalade et avait escaladé les montagnes galloises quatre semaines seulement avant son décès.

Sa sœur jumelle au cœur brisé, Jenny McCann, a déclaré: « C’était la personne la plus en forme et la plus saine que je connaisse. »

Elle a déclaré que la famille voulait « que son histoire sauve la vie de quelqu’un ».

Cela survient alors que le bodybuilder John Eyers est décédé du virus après avoir refusé le jab Crédit : WNS

Sa sœur jumelle Jenny McCann a déclaré: « C’était la personne la plus en forme et la plus saine que je connaisse » Crédit : WNS