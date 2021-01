Le département de la santé de l’Ohio a annoncé que près de 900 doses du vaccin Moderna Covid-19, destinées à être distribuées dans huit établissements de soins de longue durée, ont été compromises après avoir été mal stockées.

SpecialtyRX, un fournisseur de vaccins à Columbus, a reçu 1500 doses du vaccin Moderna Covid-19, selon l’ODH, mais après leur première distribution de doses, il en restait 890.

«La société envisageait de transférer les doses à un autre fournisseur lorsqu’elle a découvert qu’elle n’avait pas correctement surveillé les températures dans son réfrigérateur et son congélateur». L’ODH a annoncé mercredi.

#RUPTURE: @OHdeptofhealth trouve 890 doses de vaccin COVID-19 GASPÉES à Columbus. Le fournisseur local Specialty Rx a été suspendu du programme de vaccination de l’Ohio au cours d’une enquête. pic.twitter.com/XPgjmGImWv – Geoff Redick (@ GeoffWSYX6) 20 janvier 2021

Les températures d’entreposage frigorifique dans lesquelles les vaccins sont conservés sont censées être enregistrées chaque jour de travail, mais le fournisseur n’aurait pas fait cela, rendant 890 doses probablement inutilisables. Il a été ordonné que les doses soient mises en quarantaine et maintenues en place jusqu’à ce qu’une enquête soit terminée. L’ODH a demandé au Conseil de la pharmacie de l’État de l’Ohio d’ouvrir une enquête immédiate sur la mauvaise gestion présumée.

Les allocations futures du vaccin ont été suspendues à SpecialtyRX.

Les établissements de soins de longue durée qui attendaient la deuxième série de doses de vaccin devront se coordonner avec un autre fournisseur, probablement par l’intermédiaire des services de santé locaux, maintenant que ces centaines de doses seront probablement jetées.

Le vaccin Moderna peut être conservé entre deux et huit degrés Celsius (36 ° F et 46 ° F) jusqu’à 30 jours, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Pendant l’accouchement, le vaccin doit être conservé entre -25 et -15 degrés Celsius (-13 ° F et 5 ° F).

