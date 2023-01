Près de 90% des habitants de l’une des provinces les plus peuplées de Chine sont infectés par le COVID: rapport

Près de 90% des habitants de la province chinoise du Henan sont infectés par le COVID-19 au milieu d’une nouvelle vague de cas dans le pays.

Kan Quancheng, directeur de la commission de la santé de la province du Henan, a déclaré lors d’une conférence de presse que 89% des habitants de la province étaient infectés par le COVID-19 au 6 janvier, selon un rapport publié mardi par le London Evening Standard.

La province est la troisième la plus peuplée de Chine, la poussée de COVID infectant potentiellement jusqu’à 88,5 millions de personnes.

CRISE DU COVID EN CHINE: L’HÔPITAL DE BEIJING MANQUE DE LITS, LES FAMILLES BRÛLENT DES CORPS DANS LES RUES ALORS QUE LES DÉCÈS ACCROÎTENT

Mais selon Kan, les visites dans les cliniques de fièvre de la province ont culminé le 19 décembre “après quoi elles ont montré une tendance continue à la baisse”.

Ce chiffre étonnant survient après que des centaines de personnes ont manifesté devant une usine appartenant au fabricant Zybio, qui produit des tests d’antigènes, dans la ville de Chongqing. Les manifestations auraient tourné à la violence, entraînant des affrontements entre manifestants et policiers.

La flambée des cas survient un mois seulement après que le Parti communiste chinois a mis fin à la politique stricte du «zéro-COVID» du pays, qui a imposé de lourdes restrictions à la circulation des personnes avec la Chine pendant près de trois ans.

La semaine dernière, les hôpitaux de la capitale Pékin auraient manqué de lits disponibles pour traiter les patients infectés par le COVID, forçant certains à apporter leur propre lit ou à s’asseoir sur le sol des couloirs.

LA CHINE AGIT CONTRE LES CRITIQUES DE LA POLITIQUE COVID ET SUSPEND LES COMPTES DE MÉDIAS SOCIAUX

“Nous n’avons pas de lits, nous n’avons pas d’oxygène et nous avons une salle remplie de malades qui attendent”, a déclaré un agent de santé de l’hôpital Chaoyang de Pékin.

Le Dr Marc Siegel, professeur de médecine au NYU Langone Medical Center et contributeur médical de Fox News, a déclaré à Fox News Digital la semaine dernière que la poussée actuelle de la Chine pourrait être imputée à l’insistance du pays à utiliser ses propres vaccins.

« Dès qu’ils ont sorti [the policy]il y a eu une propagation effrénée d’une sous-variante hautement contagieuse, XBB, et un risque élevé d’émergence d’une nouvelle variante plus dangereuse », a déclaré Siegel. « La Chine est restée avec ses propres vaccins, qui sont inférieurs aux nôtres, et il n’y a pas eu beaucoup récente prise de vaccins, de sorte que les vaccins se sont pour la plupart épuisés. »

La direction autoritaire du pays a agi rapidement pour censurer les critiques de ses politiques COVID, bloquant plus de 1 000 comptes sur la plateforme de médias sociaux Sina Weibo qui critiquaient le gouvernement la semaine dernière seulement.

La société, qui travaille en étroite collaboration avec les autorités chinoises pour surveiller strictement la parole sur Internet, a déclaré la semaine dernière qu’elle “continuera d’intensifier les enquêtes et le nettoyage de toutes sortes de contenus illégaux et de créer un environnement communautaire harmonieux et convivial pour la majorité des utilisateurs”. .”