Près de 9 millions de Canadiens ont des chèques non encaissés de l’ARC, d’une valeur de 1,4 milliard de dollars

L’agence fiscale canadienne affirme que près de 9 millions de Canadiens doivent une sorte d’argent du gouvernement, et elle va envoyer des rappels à partir de ce mois-ci à des dizaines de milliers de personnes pour les informer.

L’Agence du revenu du Canada a déclaré lundi qu’elle avait environ 1,4 milliard de dollars de chèques non encaissés dans ses livres, dont certains remontent à 1998. En mai, 8,9 millions de Canadiens avaient une sorte de chèque non encaissé attaché à leur nom. Le montant moyen dû est de 158 $, a indiqué l’agence fiscale.

« Nous voulons nous assurer que cet argent se retrouve là où il doit être. Dans les poches des contribuables ! a déclaré l’agence fiscale.

L’agence fiscale a déclaré qu’elle aviserait bientôt environ 25 000 bénéficiaires de l’Allocation canadienne pour enfants et des programmes provinciaux/territoriaux connexes, du crédit pour la TPS/TVH et du remboursement de la taxe sur l’énergie de l’Alberta s’ils devaient de l’argent. Un autre groupe de 25 000 personnes sera notifié en novembre, et un autre groupe en mai 2023.

Bien que l’agence fiscale gère des milliards de dollars d’impôts et de remises chaque année, tout cela n’arrive pas entre les mains des Canadiens qui y ont droit, principalement parce que les gens perdent les chèques ou changent d’adresse, ce qui signifie qu’ils ne les ont jamais reçus. en premier lieu.

L’ARC a commencé à travailler sur son arriéré de chèques non encaissés en février 2020, et depuis lors, elle a déclaré avoir remboursé 802 millions de dollars aux contribuables à qui l’on devait de l’argent et qui ne le savaient pas.

L’ARC a déclaré que les Canadiens peuvent vérifier s’ils ont des paiements non encaissés en se connectant ou en s’inscrivant à un compte en ligne de l’ARC.