Les hommages au professeur assassiné, Samuel Paty, ont été perturbés par près de 800 incidents allant des menaces à la justification pure et simple du terrorisme au cours des derniers mois, a déclaré le ministère français de l’Éducation.

L’assassinat d’un instituteur continue d’envoyer des ondes de choc à travers la France. Le meurtre qui a eu lieu à la mi-octobre a donné lieu à toute une série d’incidents inquiétants dans divers établissements d’enseignement français tout au long du mois de novembre, a révélé le ministère de l’Éducation du pays dans un récent rapport.

Près de 800 minutes de silence tenues en l’honneur de l’enseignant ont été perturbées par divers incidents en novembre, indique le rapport. Plus de la moitié de tous les cas ont eu lieu lors des cérémonies commémoratives initiales tenues les 2 et 3 novembre. D’autres incidents se sont produits pendant le reste du mois.

Aussi sur rt.com Les éducateurs doivent pouvoir montrer des dessins animés du Prophète Mohammed aux élèves s’ils le jugent nécessaire – Professeur norvégien à RT

Près de la moitié de tous les incidents ont eu lieu dans des collèges et près d’un quart dans des écoles primaires. La grande majorité de ces actes a été commis par des élèves, tandis que les parents étaient impliqués dans plus de sept pour cent de tous les cas. Parfois, les cérémonies ont été perturbées par des tiers, dont un membre du personnel municipal.

Un cinquième de tous les cas ont été décrits par le ministère comme «Provocations» tandis que 20% ont mentionné les cas où les gens pensaient qu’une minute de silence était le bon moment pour entamer une discussion. Dans 12% des cas, des étudiants ont refusé de participer à l’événement. Cependant, les incidents étaient parfois beaucoup plus graves car 17% des cas impliquent une justification ouverte du terrorisme et 5% inclus. « des menaces. »

En conséquence, 286 rapports ont été déposés auprès de la police et 136 plaintes ont été déposées auprès du parquet. Plus de 130 étudiants ont été temporairement suspendus des études et 44 ont été « Expulsé définitivement. »

Aussi sur rt.com La France accuse quatre adolescents pour la décapitation de Samuel Paty

Samuel Paty a été décapité par un réfugié tchétchène radicalisé après que l’enseignant ait montré à sa classe des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d’une leçon sur la liberté d’expression. Son meurtre a été suivi d’une série d’attentats terroristes en France et au-delà. Près de deux semaines plus tard, trois personnes ont été tuées dans une attaque au couteau à Nice.

Suite à l’assassinat du professeur et à d’autres incidents attribués à l’extrémisme religieux, le gouvernement français a mis en place un plan pour réprimer le radicalisme religieux. Une mosquée accusée d’incitation à la haine qui a conduit au meurtre de Paty a été fermée fin octobre. Près de 80 autres mosquées à travers la France ont été signalées comme des menaces potentielles pour la sécurité et risquent maintenant d’être fermées.

La législation proposée par le gouvernement implique également un contrôle plus strict de l’éducation des enfants. Selon les nouvelles règles, chaque enfant en France se verrait attribuer un numéro d’identification qui serait utilisé pour garantir sa scolarité. Les parents qui empêchent leurs enfants de fréquenter les établissements scolaires risquent des amendes ou des peines de prison. Les mesures doivent être appliquées à tous les enfants indépendamment de leur religion ou de toute autre origine. Le projet de loi devrait être examiné par le gouvernement la semaine prochaine.

Aussi sur rt.com Près de 80 mosquées soupçonnées de « séparatisme » risquent d’être fermées alors que le gouvernement français lance une offensive « massive » contre l’extrémisme religieux

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!