Près de 80 écolières empoisonnées en Afghanistan | Nouvelles du monde

Près de 80 filles ont été empoisonnées et hospitalisées lors de deux attaques distinctes dans leurs écoles primaires en Afghanistan, a déclaré un responsable.

On pense que c’est la première fois qu’une telle agression se produit depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021 et ont commencé une répression des libertés des afghan femmes et filles.

Les filles sont interdites d’éducation au-delà de la sixième année, y compris l’université, et les femmes sont exclues de la plupart des emplois et des espaces publics.

Le responsable de l’éducation a déclaré que la personne qui avait orchestré l’empoisonnement avait une rancune personnelle, mais n’a pas précisé.

Près de 80 étudiantes ont été empoisonnées dans le district de Sangcharak de la province de Sar-e-Pul samedi et dimanche, a déclaré Mohammad Rahmani, qui dirige le département provincial de l’éducation.

Il a dit que 60 étudiants ont été empoisonnés à l’école Naswan-e-Kabod Aab et 17 ont été empoisonnés à l’école Naswan-e-Faizabad.

« Les deux écoles primaires sont proches l’une de l’autre et ont été ciblées l’une après l’autre », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

« Nous avons transféré les étudiants à l’hôpital, et maintenant ils vont tous bien. »

Le département a lancé une enquête et les premières enquêtes montrent qu’une personne rancunière a payé un tiers pour mener les attaques, a déclaré M. Rahmani.

Il n’a donné aucune information sur la façon dont les filles ont été empoisonnées ou sur la nature de leurs blessures.

M. Rahmani n’a pas non plus donné leur âge mais a déclaré qu’ils étaient de la première à la sixième année.

Empoisonnements d’écolières en Iran voisin

L’Iran voisin a été secoué par une vague d’empoisonnements, principalement dans des écoles de filles, à partir de novembre dernier.

Des milliers d’étudiants ont déclaré être tombés malades à cause des émanations nocives des incidents, mais personne ne sait qui pourrait être derrière les incidents ou quels produits chimiques ont pu être utilisés.