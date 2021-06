Près de 80% des Américains interrogés ne changeront pas d’avis et ne recevront pas le vaccin Covid-19, car les taux de vaccination menacent l’objectif de Biden du 4 juillet – RT USA News

Un nouveau sondage a révélé qu’il est très peu probable que les Américains refusant une vaccination contre le Covid-19 changent d’avis, car les taux de vaccination ont également considérablement baissé.

Plus de trois adultes sur quatre (78%) qui ont jusqu’à présent refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 disent qu’il est peu probable qu’ils changent d’avis à l’avenir, selon un nouveau sondage Gallup. De ce groupe, 51 % se disent « hautement improbable » de changer d’avis.

Environ 20 % des personnes qui hésitent à se faire vacciner se disent ouvertes à un changement de position, et seulement 2 % se disent « hautement probable » pour finir par être convaincu de se faire vacciner.

Le sondage – mené auprès de plus de 3 500 adultes avec une marge d’erreur de 3% – pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’objectif ambitieux du président Joe Biden de vacciner 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet. Des rapports récents ont montré que les taux de vaccination sont en chute libre ces dernières semaines. , menaçant le plan du président.





Alors qu’environ 3,4 millions de coups de feu étaient distribués par jour à la mi-avril, ce nombre est maintenant tombé à moins d’un million par jour, selon un rapport du Washington Post.

Pour atteindre l’objectif du président, dit-il, environ 4,2 millions d’adultes devraient se faire vacciner par semaine, mais seulement 2,4 millions ont reçu un vaccin la semaine dernière.

La baisse a été attribuée par les responsables de la santé à un manque d’offre plutôt qu’à la demande, car des sites de vaccination ont fait leur apparition dans tout le pays, mais voient de moins en moins de personnes passer.

Certains États ont essayé d’inciter les résidents hésitants à se faire vacciner en offrant des gains de loterie d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Les taux de vaccination varient considérablement d’un État à l’autre, avec une poignée pour atteindre l’objectif de Biden, y compris New York, un État dans lequel plus de 60% des adultes ont reçu au moins une dose d’un vaccin.

Cependant, certains États de droite ont des taux de vaccination plus faibles et il est peu probable qu’ils atteignent le seuil de 70 % le mois prochain, poursuit le rapport du Washington Post. Douze États, dont l’Oklahoma, le Montana et la Virginie-Occidentale, ont vu leurs vaccinations quotidiennes chuter à seulement 15 jabs pour 10 000 habitants.

Une femme de l’Utah a déclaré au média que « dans certains milieux, c’est presque honteux de se faire vacciner.





Fernando Urrego, un responsable de la santé dans le comté de Hamilton, dans le Tennessee, a déclaré que les attentes étaient « pivoté » que la demande a changé.

« Nous savons maintenant que nous n’allons pas pouvoir distribuer 1 000 vaccins en une journée dans ces poches. Si nous en obtenons 10, nous sommes ravis. Si nous en avons 15, c’est une bonne journée », il a dit.

Selon le sondage Gallup, plus de 50 % des personnes interrogées se sont déclarées préoccupées par le fait que les personnes se retirent du vaccin, tandis que 25 % ont déclaré qu’elles « très inquiet » sur les effets de l’hésitation vaccinale aux États-Unis.

Plus de 60% des adultes ont reçu au moins une dose de Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), avec 14 juridictions atteignant le seuil de 70% ou plus fixé par Biden.

