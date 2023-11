Près de 80 ans plus tard, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale en Louisiane regarde en arrière | Divertissement/Vie

“J’étais allongé sur une palette sur le bateau, et un homme est venu et m’a regardé et m’a dit : ‘Tu brûles, je peux le sentir'”, a-t-il déclaré.

Les médecins du navire l’ont hospitalisé pendant environ une semaine, même si la situation culinaire n’a peut-être pas aidé à son rétablissement.

“C’était un bateau anglais et ils avaient du chou bouilli et des tomates cuites au petit-déjeuner”, se souvient-il en riant.

Après quelques semaines en mer, durant lesquelles il regardait par son hublot les destroyers zigzaguer autour de la flotte, Naul arrive au Royaume-Uni. Rencontrant des militaires américains, principalement venus de la côte Est, il ne tarde pas à reprendre la mer, en direction de la Manche.