Près de 8 millions de Canadiens souffrent d’hypertension artérielle – et ce nombre augmente – Kelowna Capital News

Un nombre croissant de Canadiens souffrent d’hypertension artérielle ou d’hypertension, ce qui inquiète les professionnels de la santé car cela pourrait entraîner un risque accru de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, a révélé un nouveau rapport.

De nouveaux résultats d’enquête publiés mardi 18 octobre par Cœur + AVC détaillent une tendance inquiétante en ce qui concerne ces problèmes de santé, qui peuvent également causer des maladies cardiaques.

À l’heure actuelle, un Canadien sur quatre souffre d’hypertension artérielle. En raison de la pandémie, les médecins prévoient que ce nombre continuera de croître en raison de nouveaux cas non diagnostiqués et d’une augmentation des facteurs de risque liés au mode de vie, selon le rapport.

Dans une enquête menée auprès de près de 1 000 professionnels de la santé, les chercheurs ont découvert que huit médecins sur 10 s’inquiètent du nombre croissant d’adultes souffrant d’hypertension artérielle.

Le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre d’adultes diagnostiqués à un jeune âge, ainsi que la pandémie et le manque d’éducation figurent parmi leurs principales préoccupations.

Le stress, une mauvaise alimentation, le manque d’exercice, l’augmentation de la consommation d’alcool et l’obésité contribuent tous à augmenter les risques d’hypertension, qui ont augmenté depuis la pandémie, ont rapporté les médecins.

Les médecins inclus dans l’étude craignent également que la pandémie ait contribué à ce que les personnes ayant des cas déjà diagnostiqués soient moins vigilantes quant à la gestion de leur état, en raison du manque d’accès aux dépistages et aux rendez-vous en personne.

Sept professionnels de la santé sur 10 interrogés ont attribué le nombre croissant de nouveaux diagnostics au manque d’accès aux examens de santé annuels, qui comprennent le dépistage de la tension artérielle, ainsi qu’au manque d’éducation du public concernant l’hypertension.

De plus, plus de la moitié des professionnels de la santé inclus dans le rapport estimaient que les communautés à faible revenu et racialisées couraient un risque plus élevé d’hypertension en raison de déterminants sociaux tels que le revenu, l’accès à des aliments sains et l’éducation.

Le rapport indique clairement que l’éducation, la sensibilisation et l’amélioration de l’accès pourraient aider à lutter contre l’augmentation des cas d’hypertension chez les Canadiens.

