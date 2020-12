Les niveaux de pauvreté aux États-Unis ont monté en flèche pendant la pandémie de coronavirus cette année, avec 7,8 millions d’Américains tombant dans des difficultés financières depuis cet été.

Entre juin et novembre, le taux de pauvreté est passé à 11,7%, contre 9,3% – le plus grand pic en une seule année depuis les années 1960, selon une nouvelle étude réalisée par des économistes de l’Université de Chicago, de Notre Dame et de l’Université du Zhejiang.

Les données, illustrées dans un « tableau de bord COVID-19 sur le revenu et la pauvreté » en temps quasi réel, montrent que les niveaux de pauvreté ont fluctué au cours des 11 derniers mois, avec une forte augmentation dans les cinq mois suivant l’expiration des allocations de chômage fédérales.

L’étude a également montré que la pauvreté augmentait davantage dans les États dotés de «systèmes d’assurance-chômage moins efficaces».

Les chercheurs affirment que la flambée a «soulevé des inquiétudes quant à l’augmentation future de la pauvreté» maintenant que l’aide au chômage en cas de pandémie expirera en décembre, sans plan clair pour un plan de relance économique supplémentaire de la part du gouvernement fédéral.

L’estimation suivie sur le tableau de bord pourrait guider les politiques et les programmes gouvernementaux qui aident à empêcher les gens de sombrer dans la pauvreté pendant les périodes de forte récession économique, écrivent les auteurs.

Les négociations sur l’aide au COVID-19 se sont intensifiées mardi après des mois de futilité alors que les quatre principaux dirigeants du Congrès se sont réunis à deux reprises dans l’espoir de cimenter enfin un accord qui relancerait les subventions pour les entreprises durement touchées par la pandémie, aiderait à distribuer de nouveaux vaccins contre le coronavirus, financer des écoles et renouveler les allocations chômage qui arriveront bientôt à expiration.

Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy, R-Calif, a fait une évaluation optimiste, affirmant que les législateurs « allaient dans la bonne direction ».

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky a déclaré qu’il était « optimiste que nous serons en mesure de conclure un accord très prochainement », après « avoir fait des progrès significatifs ».

La hausse de l’activité pourrait être le signe qu’un accord est proche, bien que les pourparlers de secours pour le COVID-19 aient été notoirement difficiles.

Au taux de pauvreté s’ajoutent les millions d’emplois perdus depuis le début de la pandémie, au cours de laquelle plus de 86 millions de personnes ont déposé une demande d’assurance-chômage.

Actuellement, il y a plus de 10,7 millions d’Américains qui sont officiellement au chômage ainsi que des millions d’autres qui n’ont pas été comptés, selon le rapport.

Les premières étapes de l’étude ont montré que les États-Unis ont connu une baisse jusqu’en juin en raison du chèque de relance unique émis entre avril et mai, ainsi que de l’expansion des allocations de chômage.

«En fait, en l’absence de ces programmes, la pauvreté aurait fortement augmenté», ont déclaré les chercheurs.

Pourtant, les demandes de chômage hebdomadaires sont restées élevées depuis juillet, avec plus d’un million de demandes chaque semaine – cinq fois le taux pré-pandémique.

La pression en faveur d’un accord de secours COVID est intense alors que les allocations de chômage devraient expirer le 26 décembre, ce qui affectera plus de 10 millions d’Américains.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, de Ky., Passe devant les journalistes sur Capitol Hill à Washington, le mardi 15 décembre 2020 (AP Photo / Susan Walsh)

Les personnes qui ont épuisé les allocations de chômage de leur État ont pu demander 13 semaines supplémentaires de paiements dans le cadre du programme d’indemnisation en cas de pandémie d’urgence.

Quelqu’un qui utilise ces deux paiements peut être en mesure de demander des prestations prolongées, que les États mettent à disposition pendant les périodes de chômage élevé.

Tous les États ont permis des prestations étendues pendant la pandémie, mais certains les ont depuis interrompues en raison d’une amélioration de l’emploi.

De plus, le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie – connu sous le nom de PUA – permet aux travailleurs indépendants, aux travailleurs à temps partiel et à d’autres personnes qui ne sont généralement pas admissibles au chômage de recevoir des paiements.

Il a permis à des millions de personnes d’obtenir de l’aide, mais ceux qui ont épuisé leurs paiements PUA n’ont pas d’alternative.

La Century Foundation estime que 12 millions de personnes bénéficieront du PEUC ou du PUA à son expiration le 26 décembre.

Le groupe de réflexion non partisan estime que 2,9 millions de ceux qui seront à court de PEUC seront en mesure de percevoir des prestations étendues en 2021.

Au-delà de cela, la fondation estime que 4,4 millions de travailleurs auront déjà épuisé les avantages du programme fédéral de secours contre les virus avant cette date limite, entamant la nouvelle année avec peu ou pas d’aide.

La protection fédérale contre les expulsions expirera également. Et les paiements de prêt étudiant, qui avaient été suspendus depuis mars, devraient reprendre en janvier.

Pendant ce temps, la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement et une large distribution de tout vaccin est probablement dans des mois.

Les deux parties au Congrès ont manifesté leur intérêt pour un nouveau plan de secours, elles n’ont pas pu parvenir à un accord et le temps presse.

Un moratoire mis en place par les Centers for Disease Control en septembre qui protège certains locataires de l’expulsion expire à la fin de l’année.

Cela ne s’applique qu’aux locataires qui gagnent moins de 99000 $, ou 198,00 $ pour les couples, qui sont incapables de payer un loyer en raison des difficultés du COVID-19 et peuvent affirmer qu’ils deviendraient sans-abri s’ils sont expulsés.

Cependant, un patchwork de moratoires sur les expulsions au niveau fédéral, étatique et local n’a pas empêché tout le monde d’être expulsé de son domicile. Le laboratoire d’expulsion de l’Université de Princeton a suivi les expulsions dans 27 villes et affirme que plus de 151 000 expulsions ont eu lieu pendant la pandémie.

Les experts s’attendent à une vague d’expulsions à venir alors que les moratoires expireront et que le loyer arriéré deviendra exigible.