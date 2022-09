Malgré aucun changement dans leurs habitudes quotidiennes, les factures pour lui et sa famille de cinq personnes ont monté en flèche : une facture d’épicerie hebdomadaire de 120 $ a grimpé à 200 $, et un remplissage de réservoir d’essence de 50 $ a doublé pour atteindre près de 100 $ par recharge.

Bien que Mike Petree affirme que lui et sa femme gagnent “de l’argent décent” dans leurs emplois à temps plein, la hausse de l’inflation l’a amené à prendre un deuxième emploi à temps partiel pour couvrir les coûts de base comme la nourriture et l’essence.

À partir de cette semaine, Petree occupera son emploi à temps plein pendant la semaine et comme caissier à temps partiel chez Lowe’s le week-end.

Mais avec la montée en flèche de l’inflation, qui a atteint 8,3 % d’une année sur l’autre en août, ce n’est plus le cas.

Petree dit que lui et sa femme, qui travaille comme directeur des activités dans une maison de retraite, gagnent “de l’argent décent” et pouvaient couvrir confortablement tous leurs besoins il y a quelques mois à peine.

Petree n’est que l’un des nombreux Américains qui réagissent à l’inflation en travaillant des heures supplémentaires, en postulant à un deuxième emploi et en trouvant un travail de concert pour joindre les deux bouts.

Près de 70% des Américains recherchent un travail supplémentaire pour lutter contre l’inflation, selon plus de 1 000 travailleurs à temps plein, à temps partiel et chômeurs interrogés par Bluecrew, une plateforme de main-d’œuvre en tant que service, en septembre.

Déjà, 85% des Américains ont déclaré avoir changé leurs habitudes de dépenses en raison de l’inflation, 72% disent que cela a eu un impact sur la façon dont ils perçoivent leur travail et 57% ont recherché des postes nouveaux ou supplémentaires au cours de l’année écoulée, selon l’enquête.

“L’inflation rapide oblige les gens à regarder non seulement comment ils dépensent leur argent, mais aussi comment ils gagnent leur argent”, explique Matt Laurinas, directeur de la clientèle chez Bluecrew.

Dans de nombreux cas, ceux qui recherchent du travail enregistrent déjà 40 heures pendant la semaine et prennent des quarts de travail supplémentaires ou des travaux de concert les nuits et les week-ends, dit Laurinas.

Parmi les autres personnes qui acceptent un travail supplémentaire, citons les personnes qui occupent des emplois horaires et souhaitent plus d’heures avec une autre entreprise, ou les parents qui ont des besoins de soins pendant la semaine et doivent travailler le week-end pendant qu’un partenaire ou un membre de la famille peut fournir des soins.

L’inflation élevée et les préoccupations économiques pourraient déjà entraîner un rebond des taux d’activité et du nombre d’heures que les gens veulent travailler, qui ont tous deux chuté pendant la pandémie, selon les rapports de Le journal de Wall Street.

Près de 5 % des Américains employés occupent plusieurs emplois, selon les données du Réserve fédérale de Saint-Louisdont 440 000 personnes qui occupent deux emplois à temps plein — un record.