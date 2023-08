Près de 70 bénévoles de Vernon facilitent la vie des évacués des incendies de forêt

Une équipe de 68 bénévoles travaille sans relâche au centre d’accueil des Services de soutien d’urgence (ESS) de Vernon pour venir en aide aux personnes du centre de l’Okanagan et de Shuswap qui ont été forcées de quitter leur domicile en raison de violents incendies de forêt.

En seulement 10 jours, les bénévoles du centre d’accueil de Kal Tire Place Arena ont enregistré et aidé près de 2 200 personnes évacuées. Pour mettre cela en contexte, 3 000 personnes évacuées ont été enregistrées sur 40 jours en 2021 lors de l’incendie de forêt de White Rock Lake.

Ce fut un début éclair pour le centre d’accueil, qui a été activé jeudi après-midi, le 17 août, lorsque l’incendie de forêt de McDougall Creek à West Kelowna et ce qu’on appelle maintenant l’incendie de Bush Creek East à Shuswap ont forcé des vagues d’ordres d’évacuation. Les évacués ont commencé à arriver au centre vers 23 heures. Le centre est resté ouvert jusqu’à 2 heures du matin le 18 août. Quelques heures plus tard, il a rouvert à 7 heures du matin pour une autre journée complète de travail, et les travaux ne se sont pas arrêtés depuis.

De nombreux volontaires ont servi plusieurs jours consécutifs depuis l’activation du centre d’accueil.

Bree Cawley est bénévole au centre depuis le tout début de l’urgence. Son mari est pompier et a participé à l’incendie de forêt de White Rock Lake il y a deux ans, ce qui l’a poussée à s’impliquer auprès de Vernon ESS.

Dans l’ensemble, elle a déclaré que l’expérience avait été « fatiguante, incroyable, émouvante – tout cela ».

« Nous avons ici une équipe spectaculaire et dévouée et lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez un groupe diversifié de bénévoles qui sont tous là pour le bien commun afin d’avoir un impact positif et immédiat sur notre communauté », a déclaré Cawley.

Les évacués s’inscrivent auprès de l’outil d’inscription et d’assistance aux évacués (ERA) afin de recevoir des soutiens provinciaux. Il existe plusieurs postes au centre d’accueil de Vernon où les évacués peuvent s’inscrire avec l’aide d’un bénévole. Il s’agit d’un processus d’environ 30 minutes.

Les bénévoles sont compétents pour guider les évacués tout au long du processus d’enregistrement, les aidant ainsi à surmonter leurs sentiments d’anxiété et de stress. Les bénévoles peuvent aider les évacués à obtenir tout ce dont ils ont besoin pour traverser des jours ou des semaines d’incertitude.

« Ces évacués vivent peut-être l’un des pires jours de leur vie, alors ces gens ici sont extraordinaires pour simplement se calmer, faire sortir les gens des informations et les faire entrer dans une pièce, leur procurer des vêtements, tout ce dont ils avaient besoin. quitter leur maison sans », a déclaré Mike Walroth, chef adjoint de la gestion des urgences des services de secours et d’incendie de Vernon.

Les services de secours incendie de Vernon ont contribué aux efforts de lutte contre les incendies dans le centre de l’Okanagan. VFRS a envoyé un moteur avec quatre personnes ainsi qu’un appel d’offres avec quatre autres personnes à bord. L’offre vient d’arriver à la gare hier.

Il s’agit d’un exercice d’équilibre entre fournir autant d’aide mutuelle que possible aux communautés voisines tout en s’assurant que Vernon dispose de toutes les ressources dont elle a besoin au plus fort de la saison des incendies de forêt, a déclaré Walroth.

Cawley a déclaré que la base de bénévoles du centre d’accueil est aussi diversifiée que la ville de Vernon dans son ensemble.

« Je pense que lorsque vous regardez autour de vous, c’est en quelque sorte un témoignage de la grande communauté de Vernon où nous avons des retraités, des étudiants, des propriétaires d’entreprises, des professionnels qui sont tous prendre du temps dans leur vie personnelle et dans leur famille pour travailler pour le plus grand bien des communautés », a-t-elle déclaré.

Et l’énergie positive que les bénévoles apportent à leurs postes vitaux n’est que la cerise sur le gâteau.

« Jeudi soir, alors que tout se passait, nous avons eu des bénévoles souriants qui sont arrivés, remplissant leur rôle, et maintenant nous en sommes au jour (10) et ces mêmes bénévoles sourient toujours », a déclaré Walroth.

Brendan Shykora

