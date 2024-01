Près de 65 000 grossesses suite à un viol ont eu lieu dans des États interdisant l’avortement, selon une étude

CNN

—



Des dizaines de milliers de grossesses ont résulté d’un viol dans des États où l’avortement n’est pas une option légale, estiment des chercheurs dans une nouvelle étude. étude.

Dans l’étude, publiée mercredi dans la revue JAMA Internal Medicine, des chercheurs de Planned Parenthood, Resound Research for Reproductive Health et d’institutions universitaires à travers les États-Unis ont utilisé une combinaison d’enquêtes fédérales sur la criminalité et la violence sexuelle pour estimer qu’il y a eu environ 520 000 viols qui ont conduit à à 64 565 grossesses depuis que l’interdiction de l’avortement a été promulguée dans 14 États – allant par État d’il y a quatre à 18 mois.

Autre recherche a constaté qu’il y avait moins de 10 avortements chaque mois dans les États interdits, ce qui suggère que la plupart, sinon la totalité, des victimes n’ont pas pu avorter dans les États où elles vivent, même dans ceux où la loi autorise des exceptions en cas de viol.

« Restreindre l’accès à l’avortement aux survivantes d’un viol peut avoir des conséquences particulièrement dévastatrices », ont écrit les rédacteurs de la revue médicale dans un communiqué. note sur la nouvelle recherche. “On ne sait pas si ces survivantes de viol ont eu des avortements illégaux, ont subi un avortement médicamenteux par courrier, ont voyagé dans d’autres États ou ont porté l’enfant jusqu’à la naissance.”

Aux États-Unis, environ 1 adulte sur 5 déclare que l’avortement devrait être légal dans tous les cas, selon une étude de 2022. enquête du Centre de recherche Pew. Et une bien plus grande majorité – près de 70 % des adultes – affirme que l’avortement devrait être légal si la grossesse est le résultat d’un viol.

Mais les experts affirment – ​​et les nouvelles recherches le suggèrent – ​​que la mise en pratique de ces exceptions est un véritable défi.

“Comme de nombreuses exceptions inscrites dans l’interdiction de l’avortement, une exception pour les victimes de viol peut sembler être une solution raisonnable, mais en pratique, elle peut créer davantage de traumatismes et de dangers pour les patientes qui ont déjà vécu un événement traumatisant”, a déclaré le Dr Sami Heywood, obstétricien. gynécologue de l’Illinois et membre du groupe de défense Physicians for Reproductive Health qui n’a pas été impliqué dans la nouvelle recherche.

« Aucun autre soin de santé n’est réservé uniquement aux personnes qui peuvent prouver qu’un crime a eu lieu. Ce n’est pas une façon éthique de pratiquer la médecine. Il est cruel de forcer des personnes déjà victimes à franchir des barrières juridiques et logistiques qui causent encore plus de tort.»

Les prestataires de soins de santé ne posent pas toujours la question et les victimes ne souhaitent peut-être pas divulguer leurs antécédents, mais même celles qui le font peuvent être confrontées à des défis supplémentaires, disent les experts.

“Celles qui tombent enceintes après un viol peuvent mettre plus de temps à reconnaître une grossesse que les autres personnes enceintes, et il peut y avoir des facteurs liés à la réponse traumatique qui expliquent cela”, a déclaré le Dr Rachel Perry, professeur agrégé d’obstétrique et de gynécologie à l’Université de Toronto. Université de Californie, Irvine.

Ce retard pourrait signifier que l’avortement médicamenteux – qui peut être utilisé jusqu’à 10 semaines de gestation – n’est pas une option, et que les victimes pourraient devoir parcourir des distances particulièrement longues pour se rendre chez un prestataire, a déclaré Perry, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

De plus, les victimes de viol connaissent souvent leur agresseur et peuvent vivre avec lui.

« Il leur sera peut-être particulièrement impossible de voyager hors de l’État pour obtenir des soins d’avortement. Il peut être particulièrement dangereux pour eux d’essayer de commander des pilules en ligne comme le font certaines personnes », a déclaré le Dr Samuel Dickman, directeur médical de Planned Parenthood of Montana et auteur principal de la nouvelle recherche. “C’est un fardeau supplémentaire à bien des égards.”

Recevez la newsletter hebdomadaire de CNN Health



Il est difficile de mesurer la fréquence des agressions sexuelles, et Dickman reconnaît que l’étude repose sur de nombreuses hypothèses statistiques. Mais une partie du travail consiste à sensibiliser à un problème stigmatisé et à examiner honnêtement qui peut être concerné par l’interdiction de l’avortement et les exceptions potentielles.

« Si ces chiffres semblent énormes, c’est parce qu’ils le sont », a-t-il déclaré. Les estimations « illustrent quelque chose que nous constatons tous les jours lorsque nous travaillons dans le domaine de la santé reproductive et des soins d’avortement, mais qui peut être sous-estimé par le grand public – et délibérément par le type de personnes qui mettent en œuvre des interdictions sur les soins d’avortement ».

L’Idaho est l’un des cinq États dotés d’un exception pour le viol incluse dans les lois qui interdisent par ailleurs l’avortement, et la nouvelle étude estime qu’il y a eu 1 436 grossesses résultant d’un viol au cours des 16 mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de cette loi.

« Il n’y a absolument aucun accès à l’avortement dans cet État », a déclaré Dickman. « Si cette estimation est trop élevée, quel chiffre serait acceptable ? Je ne pense pas qu’aucun numéro conviendrait ici.