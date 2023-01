Près de 62 ? Ce qu’il faut savoir sur le COLA à 8,7 % de la sécurité sociale

Ascent/Pks Media Inc. | Photodisque | Getty Images

Les bénéficiaires actuels de la sécurité sociale sont sur le point de recevoir une augmentation de 8,7 % de leurs prestations pour 2023 à partir de ce mois-ci, grâce à l’ajustement au coût de la vie le plus élevé en 40 ans. Si vous êtes à ou près de l’âge d’admissibilité aux prestations de retraite de la sécurité sociale de 62 ans, vous vous demandez peut-être si vous devriez demander des prestations pour bénéficier de l’augmentation du COLA. Les experts disent qu’il est généralement préférable d’attendre. “Ne pensez pas que vous allez le manquer si vous ne faites pas de réclamation maintenant”, a déclaré Joe Elsasser, fondateur et président de Covisum, une société de logiciels de réclamation de la sécurité sociale. En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment rembourser la dette de carte de crédit alors que les APR atteignent de nouveaux sommets Généralement, si vous demandez des prestations de retraite de la sécurité sociale à 62 ans, vos chèques mensuels seront réduits. Attendre jusqu’à âge de la retraite à taux plein — allant de 66 à 67 ans, selon quand tu es né — et vous recevrez 100 % des avantages que vous avez gagnés. Reportez encore plus longtemps la demande – jusqu’à 70 ans – et vous obtiendrez jusqu’à 8% d’augmentation pour chaque année où vous retardez l’âge de la retraite à taux plein. Le COLA augmente ce que l’on appelle le montant de votre assurance primaire – la prestation qui vous est due à l’âge de votre retraite à taux plein – chaque année civile après avoir atteint l’âge de 62 ans, selon Elsasser. En conséquence, les personnes âgées de 63 ans cette année bénéficieront de l’ajustement au coût de la vie de 8,7%, qu’elles aient réclamé leurs prestations ou non, a déclaré Elsasser. S’ils continuent d’attendre, ils risquent également de recevoir des prestations plus élevées car les remises pour les demandes anticipées sont réduites, a-t-il déclaré.

La leçon de cette année pour les préretraités

Ce que les retraités vivent actuellement peut également servir de leçon aux préretraités, a déclaré Elsasser. Pour les bénéficiaires actuels, le COLA de 8,7 % est calculé en fonction du montant de leurs prestations. Plus vous avez attendu pour réclamer, plus votre avantage est important et, par conséquent, plus le COLA que vous verrez sera important. Ceux qui ont réclamé la sécurité sociale tôt obtiennent toujours le même taux de COLA, mais sur la base de montants de prestations réduits.

Pour compenser le manque à gagner, ils devront peut-être puiser dans leurs portefeuilles de placement de retraite pour obtenir plus d’argent, à condition qu’ils aient même ces actifs sur lesquels puiser. Et ils devront peut-être effectuer ces retraits de portefeuilles en baisse en raison de marchés difficiles juste pour maintenir leur niveau de vie au même niveau, a déclaré Elsasser. La leçon? “Un chèque de sécurité sociale plus important atténue certainement ce coup”, a déclaré Elsasser.

Que faire à l’approche de l’âge légal

Même si vous n’êtes pas encore sur le point de demander des prestations, vous devriez être régulièrement vérifier vos relevés de sécurité sociale, en particulier pour vous assurer que vos revenus sont correctement enregistrés, a déclaré Jim Blair, vice-président de Premier Social Security Consulting et ancien administrateur de la sécurité sociale. “S’il y a une erreur, plus tôt vous l’attrapez, plus il est facile de la réparer”, a déclaré Blair. Même si vous prévoyez d’attendre pour réclamer l’âge de la retraite à taux plein ou plus tard, il est sage de garder un œil sur le montant estimé de vos prestations, a-t-il déclaré. Commencer à le faire au plus tard à la fin de la cinquantaine peut vous aider à planifier d’autres sources de revenu de retraite, a déclaré Blair.