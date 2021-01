La décharge flottante en Bulgarie a enfin été nettoyée. Une masse géante de détritus a obstrué un barrage sur la rivière Iskar près de la capitale, Sofia, il y a plus de deux semaines. Près de 600 tonnes de déchets et de débris ont été découverts sur le site.

Des pluies torrentielles ont transporté des déchets de la capitale et d’autres villes voisines vers un barrage hydroélectrique situé à 40 km. Il a fallu plusieurs jours aux autorités régionales et nationales pour planifier les détails techniques et trouver les financements nécessaires.

La collecte de toutes les bouteilles en plastique, réfrigérateurs, troncs d’arbres et autres déchets était une tâche majeure. Les travailleurs ont d’abord utilisé des machines pour en récupérer la plus grande partie. Les déchets en vrac étaient ensuite ramassés à l’aide de crochets. Une grue a ensuite dû être appelée avec un cadre de panneau d’affichage utilisé comme un râteau géant. Des bateaux et de la machinerie lourde ont également été utilisés pour briser et transporter les déchets. Les conditions météorologiques allaient également à l’encontre des efforts de nettoyage.

Vassil Shumanov est un employé de la centrale hydroélectrique de Svoge. Il a déclaré qu’une partie du matériel commençait à geler pendant l’opération:

« Une partie de ces déchets a commencé à geler. Ils s’agglutinaient, formant de gros blocs. L’équipe de nettoyage doit ensuite briser ces blocs et les tirer manuellement. La machine peut alors tout ramasser et le charger sur un camion. . «

Selon les autorités locales, 560 tonnes d’ordures ont été transportées vers la décharge légale la plus proche. Près de 200 mètres cubes de débris de bois trempés ont également été ramassés et stockés. Et comme la pollution des rivières est difficile à éviter, ils disent qu’il pourrait y avoir encore plus de raz-de-marée d’ordures.

Regardez le rapport complet d’Euronews dans le lecteur ci-dessus.