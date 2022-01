Près de 600 fonctionnaires remportent plus de 150 000 £ alors que les Britanniques sont martelés par la crise du coût de la vie

« Nous reconnaissons que les salaires élevés dans le secteur public doivent être justifiés et tous les salaires supérieurs à 150 000 £ sont entièrement examinés et approuvés par les ministres. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Ces postes ne représentent que 0,1% des emplois de la fonction publique et 44 des 47 postes ajoutés à la liste ne sont pas de nouveaux emplois.

Alors que les ministres et les fonctionnaires ont également empoché des cadeaux pour le cricket, le Grand Prix et les opéras.

Presque tous les ministres du ministère de la Culture et des Sports – surnommé le ministère du divertissement à Whitehall – ont remporté des sièges gratuits lors des affrontements recherchés.

Boris Johnson et son chef de cabinet sous le feu Dan Rosenfield font partie de ceux qui se sont rendus à Wembley pour regarder l’Angleterre en demi-finale et en finale.

Il est également apparu que les ministres et les principaux collaborateurs ont mis en sac une série de billets gratuits lucratifs pour aller voir l’Angleterre à l’Euro cette année.

« Les ministres doivent contrôler la masse salariale de la fonction publique avant de demander plus d’argent aux contribuables. »

« Alors que certains patrons de Whitehall ont peut-être gagné leur vie, on s’attend à ce que les familles financent des méga salaires pour les mandarins tout en endurant une crise du coût de la vie et une charge fiscale record.

Peter Denton, patron du département Leveling Up, et MoD Perm Sec Simon Bollom, qui ont tous deux empoché 284 999 £ l’année dernière, sont parmi les autres meilleurs salariés.

Un autre patron du rail, Andrew Haines, qui dirige Network Rail, a été payé 589 999 £. 71 autres membres du personnel de l’organisation ont reçu des chèques de paie exceptionnels de plus de 150 000 £.

Un patron, Mark Thurston, qui est responsable du projet HS2 retardé et en dépassement de budget, a gagné 624 999 £.

Le Premier ministre gagne jusqu’à 161 401 £ – et la liste publiée hier comprend tous les chefs de Whitehall avec plus de 150 000 £.

Des centaines de mandarins gagnent plus que le PM

Près de 600 mandarins ont remporté plus de 150 000 £ l’année dernière, soit plus que le Premier ministre ne gagne pour diriger le pays.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.