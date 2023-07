Le pays a déjà enregistré sa pire année en termes de superficie forestière brûlée

Le nombre de feux de forêt au Canada classés comme « hors de contrôle » approche les 600, selon un observateur national. Le pays connaît sa pire saison de feux de forêt depuis des décennies.

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), il y avait plus de 900 feux de forêt actifs dans le pays lundi, dont 599 étiquetés hors de contrôle. 104 autres ont été « être retenu » par les pompiers, tandis que 204 étaient considérés comme maîtrisés.

La Colombie-Britannique est la province la plus touchée, représentant un tiers des incendies actifs, selon les statistiques du CIFFC. Les incendies ont dévasté 10,7 millions d’hectares (26 millions d’acres) dans tout le pays au cours de cette saison des incendies, avec plus de 4 200 foyers signalés cette année.

La zone est la plus grande depuis que le moniteur a commencé à compiler des statistiques dans les années 1980. Le record précédent avait été établi en 1995, lorsque plus de 7 millions d’hectares (17 millions d’acres) avaient brûlé au Canada.

La situation s’est détériorée depuis la mi-mai, lorsque le niveau de préparation national a été porté à son plus haut niveau possible pour la première fois en 2023. L’an dernier, Ottawa a évité toute mobilisation similaire des forces pour faire face aux incendies de forêt.

EN SAVOIR PLUS:

New York est actuellement la ville la plus polluée du monde – Monitor

Plus tôt ce mois-ci, la fumée du Canada a voyagé vers le sud et a recouvert certaines parties des États-Unis d’une épaisse brume. New York a été classée comme la ville la plus polluée au monde, car les fumées couvraient la côte est.