Près de 60 % des parents canadiens craignent pour l’avenir financier de leur enfant : sondage

Un nouveau sondage mené par le Groupe Banque TD montre que près de 60 % des parents canadiens sont préoccupés par l’avenir financier de leurs enfants, principalement en raison de l’impact de l’inflation et des incertitudes économiques qui prévalent au pays.

Selon le sondage publié mercredi, une majorité écrasante de parents interrogés (89 %) croient que leur confiance dans l’avenir financier de leurs enfants s’améliorerait si leurs enfants acquéraient de meilleures connaissances financières avant l’adolescence.

L’enquête a également révélé que 66 % des parents n’ont pas une grande confiance dans les connaissances financières actuelles de leurs enfants.

Dans l’enquête, 60 % des parents ont admis avoir commis des erreurs financières pendant leur enfance, la majorité attribuant ces erreurs à un manque d’éducation financière à l’époque.

« Notre sondage montre que 70 % des parents canadiens ne se sentent pas très préparés à soutenir la littératie financière de leurs enfants à la maison », a déclaré la vice-présidente de Everyday Advice Journey à la TD, Emily Ross, dans un communiqué de presse publié mercredi.

« Nous comprenons qu’il peut être difficile de trouver le temps ou même de savoir par où commencer et nous sommes là pour aider les parents et les enfants dans leur cheminement vers l’acquisition de saines habitudes financières. »

Le sondage du Groupe TD a également révélé qu’un nombre similaire de parents canadiens considèrent que l’établissement d’un budget (73 %) et l’épargne (72 %) sont les deux fondamentaux financiers les plus importants que les enfants doivent apprendre aujourd’hui.

En ce qui concerne l’éducation des enfants à la maison, l’enquête a révélé que les parents canadiens n’ont pas réussi à discuter régulièrement des finances personnelles ou familiales. Seulement 29 % des parents ont déclaré discuter de finances avec leur enfant sur une base hebdomadaire.

« Il n’est jamais trop tôt pour commencer à parler de finances et il existe de petites mesures simples que les parents peuvent prendre dès maintenant pour aider à accroître les connaissances financières de leurs enfants. Nous suggérons aux parents de garder la conversation adaptée à l’âge, de parler ouvertement et honnêtement d’argent et d’aider vos enfants à faire la distinction entre les besoins et les désirs « , a ajouté Ross.



Méthodologie:



Les résultats sont basés sur un sondage Maru Public Opinion mené en ligne du 8 au 13 juin 2023, au nom du Groupe Banque TD. Un échantillon de 1 008 parents canadiens sélectionnés au hasard avec des enfants de moins de 18 ans et qui sont également des panélistes en ligne de Maru Voice Canada ont répondu à ce sondage.



Les résultats de cette étude ont été pondérés par sexe et par région selon les données du recensement. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d’erreur estimée (qui mesure la variabilité d’échantillonnage) de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus à l’arrondissement.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.