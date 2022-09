Près de 60 % des Britanno-Colombiens ont du mal à accéder à un médecin ou n’y ont pas accès du tout : sondage

Un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid indique que la moitié des Canadiens ont de la difficulté à trouver un médecin. Le problème est plus prononcé en Colombie-Britannique.

La moitié des répondants à travers le Canada ont dit qu’ils trouvaient difficile d’avoir accès à un médecin de famille ou qu’ils n’avaient pas de médecin du tout. Ce nombre est passé à 59 % pour les répondants en Colombie-Britannique et à 60 % dans le Canada atlantique.

Trente-trois pour cent de tous les répondants ont déclaré avoir “un accès difficile” à un médecin – attendre une semaine ou plus pour un rendez-vous – tandis que 17 pour cent n’avaient pas de médecin mais en voulaient un. En Colombie-Britannique, ces chiffres étaient de 36 % et 23 % respectivement.

Selon l’institut, un Canadien sur cinq — environ six millions d’adultes canadiens — n’a pas de médecin de famille.

En Colombie-Britannique, près d’un million d’habitants n’ont pas de médecin de famille, certains critiques blâmant le système de rémunération à l’acte de la province, qui rémunère les médecins pour chaque visite au bureau.

La province a récemment annoncé un financement de 118 millions de dollars pour aider les médecins de famille ayant des frais généraux élevés à court terme, mais certains médecins disent que ce n’est pas suffisant pour faire face à la crise croissante des soins de santé.

REGARDER | Un homme de Vancouver atteint d’un trouble métabolique rare offre 5 000 $ pour trouver un médecin de famille

Un homme offre 5 000 $ pour un médecin de famille Un homme de Vancouver a placé une annonce offrant une récompense de 5 000 $ à toute personne pouvant l’aider à trouver un médecin de famille. Gary Shuster souffre d’un trouble métabolique rare qui nécessite une surveillance constante par un médecin.

Quatorze pour cent des répondants ont déclaré un accès facile à un médecin de famille, tandis que 33 pour cent ont déclaré un accès « correct » et 33 % ont déclaré un « accès difficile ». Dix-sept pour cent n’avaient pas de médecin mais en voulaient un, tandis que trois pour cent ont dit qu’ils n’en voulaient pas ou n’en avaient pas besoin.

Parmi ceux qui avaient un médecin, 18 % ont déclaré qu’il était facile d’obtenir un rendez-vous chez le médecin, prenant généralement un jour ou deux. Quarante et un pour cent ont déclaré qu’ils devaient généralement attendre quelques jours, mais cela pourrait être plus tôt si nécessaire. Un autre 41 pour cent ont déclaré qu’il faut généralement au moins une semaine ou plus pour obtenir un rendez-vous.

Les réponses brossent un tableau où «le système semble fonctionner pour 14% des adultes canadiens ou 4,4 millions de Canadiens», note le rapport.

La longue recherche d’un médecin

Parmi ceux qui recherchent un médecin, 35 % disent chercher depuis plus d’un an, tandis que 29 % disent avoir complètement abandonné leur recherche. Trente pour cent des personnes sans médecin âgées de 55 ans et plus – un groupe démographique qui est plus susceptible d’avoir besoin de soins de santé – disent qu’elles ont cessé de chercher.

Selon le rapport, l’impossibilité de joindre un médecin en temps opportun peut se traduire par des difficultés à obtenir des références pour des tests ou des rendez-vous avec des spécialistes. Il a déclaré que les Canadiens ayant un accès facile à un médecin généraliste étaient deux fois moins susceptibles de signaler des difficultés à prendre d’autres types de rendez-vous, par rapport à ceux ayant un accès difficile ou pas d’accès du tout.

Le rapport est le deuxième de trois de l’Institut Angus Reid examinant l’opinion publique sur le système de soins de santé. Le premier rapport a révélé que les Canadiens étaient moins satisfaits de leur accès aux soins de santé que les Américains.

L’Institut Angus Reid a mené deux sondages en ligne en août, recevant des réponses de 2 279 Canadiens entre le 8 et le 10 août et de 1 209 Américains entre le 16 et le 17 août. Les résultats canadiens avaient une marge d’erreur de +/- 2,0 %, 19 fois sur 20, tandis que les résultats américains avaient une marge d’erreur de +/- 3,0 %.