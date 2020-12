Une nouvelle enquête a révélé que près de 60% des Américains ont une «opinion défavorable» de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez.

Le sondage Heartland Institute / Rasmussen, qui a sondé 1 000 participants du 6 au 7 décembre, a révélé qu’une grande majorité des électeurs probables préfèrent un système économique de marché libre à un système économique socialiste.

Ocasio-Cortez, qui est l’un des socialistes les plus en vue d’Amérique, a été considéré comme «très défavorable» par 38% des répondants. Un autre 20 pour cent ont déclaré avoir une impression «quelque peu défavorable» du démocrate.

Seulement 18% ont déclaré avoir une vision «très favorable» de l’AOC, tandis que 19% ont déclaré qu’elle était «plutôt favorable». Environ 15% ont déclaré ne pas être sûrs.

Lorsqu’on a demandé aux répondants s’ils préféraient un système économique de marché libre ou le socialisme, 75 pour cent des participants ont répondu «système économique de marché libre». Seuls 11% ont répondu au «socialisme». Une femme proteste contre le socialisme au Minnesota

Seuls 11% ont répondu au «socialisme».

Les chercheurs ont déclaré que les résultats montrent qu’une «forte majorité d’électeurs probables estiment que les États-Unis devraient rejeter le socialisme et adopter à la place les principes économiques du libre marché».

Chris Talgo, rédacteur en chef et chercheur au Heartland Institute, a déclaré: « Malgré les appels croissants au socialisme de nombreux membres d’extrême gauche, la grande majorité des électeurs probables estiment que les États-Unis devraient adopter une économie de marché libre.

« Seul un petit nombre d’électeurs probables pensent que les États-Unis devraient abandonner les politiques capitalistes de libre marché qui sont responsables de faire des États-Unis la nation la plus riche de l’histoire du monde. »

Talgo a poursuivi: «Malgré les innombrables appels à plus de socialisme parmi les élites des médias et d’Hollywood, les Américains ne sont pas intéressés à adopter les mêmes politiques socialistes qui ont conduit à la pauvreté de masse partout où elles ont été essayées.

Tandis qu’une superstar à gauche, Ocasio-Cortez a longtemps ébouriffé les plumes des démocrates modérés.

La semaine dernière, Ocasio-Cortez a perdu une course pour un siège au prestigieux comité de l’énergie et du commerce de la Chambre lorsque ses collègues ont voté à une écrasante majorité pour sa collègue démocrate de New York, Kathleen Rice.

L’enquête a également demandé ce qu’ils pensaient du président élu Joe Biden. Trente-six pour cent des répondants ont déclaré avoir une « impression très défavorable » de Biden

Les deux démocrates de New York ont ​​été contraints de se battre pour un dernier siège au comité, qui supervise de grands domaines politiques tels que le changement climatique et la santé.

Les démocrates modérés ont pris l’AOC avant le vote après qu’elle ait appelé à un « nouveau leadership » dans son parti et qu’elle se soit engagée dans une querelle publique avec son collègue démocrate, Sen Joe Manchin.

Elle était dans un va-et-vient de plusieurs semaines avec Manchin de Virginie-Occidentale, prenant ombrage quand il a dit: « Elle est plus active sur Twitter qu’autre chose. »

« Je trouve amusant que les politiciens essaient de diminuer le sérieux de notre travail politique, de l’organisation du mouvement et de la collecte de fonds à la base pour « elle tweete juste », comme si la politique « sérieuse » ne se faisait qu’en suppliant les PDG des entreprises à travers des enveloppes scellées à la cire livrées par corbeau, répliqua Ocasio-Cortez.

Lors d’une réunion privée du Comité directeur et politique – où les membres ont secrètement voté 46 contre 13 en faveur de Rice – les démocrates ont appelé Ocasio-Cortez pour son soutien aux principaux challengers progressistes au détriment des titulaires de la Chambre, a rapporté Politico.

Elle a également récemment suggéré qu’il devrait y avoir un nouveau leadership au sommet du caucus, lors d’une apparition sur le podcast « Intercepted » de The Intercept.

« Vous savez, pour moi personnellement, c’était quand j’étais serveuse, et j’entendais les démocrates expliquer pourquoi la loi sur les soins abordables était si incroyable tout le temps et comment c’est la meilleure chose qui soit, et que l’économie se porte à merveille », a-t-elle rappelé. « Et franchement, c’est la même astuce que Trump tire, qui est, vous savez, les gens vantant le Dow Jones comme une mesure de la réussite économique, quand nous nous faisons tous tuer ici. »

«Et donc, vous savez, avons-nous besoin d’une nouvelle direction du Parti démocrate? Absolument, dit-elle. «Mais comment pouvons-nous nous assurer que lorsque nous changeons de vitesse, nous n’allons même pas plus loin vers la droite?

Trente-six pour cent des répondants ont déclaré avoir une « impression très défavorable » de Biden.

En revanche, 32% ont déclaré avoir une «impression très favorable» du nouveau président.

Dix-neuf pour cent ont une «impression quelque peu favorable» de Biden, tandis que 11 pour cent ont répondu qu’ils avaient une «impression plutôt défavorable» du démocrate.

Deux pour cent ont déclaré qu’ils n’étaient «pas sûrs».