Près de 60 000 personnes sont mortes de Covid en Chine au cours des cinq dernières semaines

Près de 60 000 personnes sont mortes du Covid en Chine au cours des cinq dernières semaines, ont annoncé les autorités.

La Chine est en proie à une vague majeure de virus après avoir brusquement levé ses restrictions de politique zéro-Covid en décembre, certaines grandes villes estimant qu’entre 70% et 90% de leur population ont été infectées.

Des rapports anecdotiques et de longues files d’attente dans les morgues et les crématoriums indiquent un nombre élevé de morts mais jusqu’à samedi, les autorités n’avaient officiellement enregistré que quelques dizaines de décès de Covid-19.

Le manque à gagner était dû à des définitions strictes de la façon dont un décès est attribué à Covid. Seules les personnes décédées d’une insuffisance respiratoire ont été comptées. La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a critiqué la nouvelle définition comme étant trop étroite et une sous-représentation du véritable impact de l’épidémie. Les autorités chinoises ont répondu qu’il n’était pas nécessaire d’attribuer chaque décès.

Samedi, cependant, Jiao Yahui, le chef du Bureau de l’administration médicale, a annoncé qu’il y avait en fait eu 59 938 décès de Covid entre le 8 décembre et le 12 janvier. Il comprenait environ 5 500 personnes décédées d’une insuffisance respiratoire, tandis que les autres avaient également des problèmes de santé sous-jacents. L’âge moyen des personnes décédées était de 80 ans, a déclaré Jiao, avec 90,1% âgés de 65 ans et plus.

Le nombre de morts donné samedi ne comprend que ceux qui sont décédés à l’hôpital et est probablement encore inférieur au vrai total.

Il y a eu des inquiétudes quant à la propagation du virus avant les vacances du nouvel an lunaire qui débuteront la semaine prochaine. Les gens avaient été exhortés à ne pas rendre visite à leurs parents âgés afin de les protéger.

Jiao a déclaré que les taux de cas étaient en baisse et que le pic était passé dans la plupart des régions. Elle a déclaré que le nombre quotidien de personnes se rendant dans les cliniques de fièvre avait culminé à 2,9 millions le 23 décembre et avait chuté de 83% à 477 000 jeudi.

“Ces données montrent que le pic d’urgence national est passé”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement chinois avait été critiqué par d’autres gouvernements et par l’OMS pour son manque de transparence des données. Il a cessé de publier la plupart des données sur les infections depuis le début de la forte augmentation. Plusieurs pays ont adopté des restrictions de voyage ou des tests obligatoires pour les voyageurs entrants en provenance de Chine, provoquant des mesures de représailles de Pékin contre les voyageurs entrants en provenance du Japon et de Corée du Sud.