Près de 6 millions de personnes au Canada ont connu l’insécurité alimentaire en 2021, selon une étude de l’U de T

Environ 5,8 millions de personnes au Canada ont connu une forme d’insécurité alimentaire en 2021, selon une nouvelle étude publiée mercredi par des chercheurs de l’Université de Toronto.

Ce nombre comprend 1,4 million d’enfants.

L’étude, L’insécurité alimentaire des ménages au Canada, 2021, indique que le nombre total équivaut à 15,9 % des ménages dans les 10 provinces. L’étude a examiné les taux d’insécurité alimentaire dans les provinces tout au long de la pandémie et jusqu’à la période actuelle d’inflation record.

Les chercheurs ont découvert que le problème ne s’était pas amélioré au cours des trois dernières années.

“Nous n’avons constaté aucune amélioration palpable de l’insécurité alimentaire pour les ménages à faible revenu au Canada”, a déclaré mercredi Valerie Tarasuk, professeure de sciences nutritionnelles à la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto, dans un communiqué de presse.

Selon l’étude, il existe des différences importantes en matière d’insécurité alimentaire entre les provinces, allant de 13,1 % des ménages au Québec à 20,3 % des ménages en Alberta, et l’Ontario se situait au milieu en ce qui concerne l’insécurité alimentaire globale et grave. . Les données recueillies dans les territoires ne sont pas encore disponibles, indique l’étude.

Le groupe de recherche de Tarasuk, connu sous le nom de PROOF, s’est appuyé sur les données de 54 000 ménages de l’Enquête canadienne sur le revenu de Statistique Canada, recueillies en 2021. Les chercheurs ont défini l’insécurité alimentaire comme « un accès inadéquat ou précaire à la nourriture en raison de contraintes financières ».

En Ontario, un ménage sur six, soit 16,1 %, était en situation d’insécurité alimentaire en 2021, un nombre égal à 2,3 millions de personnes. De plus, 4,6 %, soit 259 000 ménages de la province, ont connu une insécurité alimentaire grave, ce qui signifie que les membres de la famille ont sauté des repas, réduit leur consommation de nourriture ou passé des jours sans manger en raison d’un manque d’argent.

L’insécurité alimentaire persiste, selon des chercheurs

“L’insécurité alimentaire des ménages est un marqueur de privation matérielle, étroitement liée à d’autres indicateurs de désavantage social et économique. Les ménages à faible revenu sont plus susceptibles d’être en situation d’insécurité alimentaire”, indique le résumé du rapport.

Les chercheurs affirment que les taux élevés d’insécurité alimentaire persistent et sont “profondément préoccupants”, compte tenu de l’impact sur la santé humaine et le système de santé. Ils croient que le problème de l’insécurité alimentaire devrait s’aggraver si les revenus ne suivent pas l’inflation.

« La prévalence élevée et persistante de l’insécurité alimentaire des ménages au Canada et les schémas de vulnérabilité documentés dans ce rapport mettent en évidence la nécessité pour les gouvernements fédéral et provinciaux d’adopter des politiques plus efficaces et fondées sur des données probantes », indique le résumé du rapport.

Le rapport appelle les gouvernements à remédier à la vulnérabilité des ménages qui dépendent des revenus d’un emploi mais qui sont toujours incapables de joindre les deux bouts, et à veiller à ce que les adultes en âge de travailler qui ne font pas partie de la population active aient également des revenus suffisants pour répondre aux besoins de base.

Augmentation spectaculaire de l’utilisation des banques alimentaires

Neil Hetherington, PDG de la Daily Bread Food Bank, dit avoir été témoin d’une augmentation spectaculaire des taux d’insécurité alimentaire.

En 2019, l’organisme de bienfaisance a enregistré environ 60 000 visites mensuelles à cette période de l’année, a-t-il déclaré à CBC News. Ce nombre a maintenant presque triplé pour atteindre 171 000 visites mensuelles de clients.

Des bénévoles de la Daily Bread Food Bank de Toronto préparent des aliments à distribuer dans son entrepôt en août 2020. (Evan Mitsui/CBC)

Notant que Daily Bread dispose de données en temps réel, il a déclaré que l’augmentation de l’utilisation des banques alimentaires s’est produite en deux étapes. Les visites mensuelles ont presque doublé au cours des 18 premiers mois pour atteindre un peu moins de deux ans de la pandémie. La poussée suivante a eu lieu lorsque l’inflation a frappé en février et a vu le nombre de visites mensuelles grimper jusqu’à leur niveau actuel.

Il soupçonne que les visites mensuelles dans les banques alimentaires ont tendance à augmenter continuellement. En mai, il estime 225 000 visites de clients par mois dans la seule ville de Toronto.

Le manque de logements abordables et la pauvreté sont au cœur du problème, dit-il.

L’aide sociale doit augmenter, dit l’avocat

Greg deGroot-Maggetti, associé à la défense des programmes auprès du Mennonite Central Committee Ontario, travaille avec des personnes en situation de pauvreté et d’itinérance. Dans la région de Waterloo, où il est basé, deGroot-Maggetti a déclaré qu’un adulte célibataire aurait besoin de plus de 1 900 $ par mois pour atteindre le seuil de pauvreté.

À Toronto, cette ligne est beaucoup plus élevée, a-t-il dit.

Il a déclaré à CBC News qu’il existe deux types d’aide sociale dans la province : le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qui ne dépasse pas 1 200 $ par mois, et Ontario au travail, qui coûte environ 730 $ par mois. Il a noté que l’invalidité a augmenté de 5 % en septembre, soit près de 60 $ par mois.

“Ce n’est même pas encore suffisant pour se rapprocher du seuil de pauvreté”, a-t-il déclaré à propos de l’augmentation de l’invalidité, notant que le “superbe” chiffre d’Ontario au travail est “loin d’être en mesure de s’offrir un appartement ou une chambre, encore moins aliments.”

DeGroot-Maggetti a cité la Prestation canadienne d’intervention d’urgence de 2 000 $ par mois comme une estimation de base du montant dont les gens auraient besoin pour s’en sortir, ajoutant que si les taux du POSPH doublaient, cela amènerait les bénéficiaires au seuil de la pauvreté.

Si Ontario au travail doublait, a-t-il dit, cela “laisserait encore les gens bien en dessous du seuil de pauvreté. Mais c’est l’ampleur de l’augmentation qui est nécessaire”.