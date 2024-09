Près de 6 milliards de dollars de financement pour l’Ukraine expireront si le Congrès n’agit pas d’ici la fin du mois

WASHINGTON — Près de 6 milliards de dollars de financement américain pour l’aide à l’Ukraine expireront à la fin du mois, à moins que le Congrès n’agisse pour étendre l’autorité du Pentagone à envoyer des armes de son stock à Kiev, selon des responsables américains.

Des responsables américains ont déclaré que l’administration Biden avait demandé au Congrès d’inclure l’autorité de financement dans tout résolution continue que les législateurs pourraient réussir à faire passer avant la fin de l’année fiscale, le 30 septembre, afin de financer le gouvernement fédéral et d’éviter un arrêt des activités. Les responsables ont déclaré qu’ils espéraient que cette autorisation soit prolongée d’un an.

Ils ont également déclaré que le ministère de la Défense étudiait d’autres options si cet effort échoue.

Les responsables, qui ont requis l’anonymat pour discuter des négociations de financement, n’ont pas fourni de détails sur les options. Ils ont cependant indiqué qu’environ 5,8 milliards de dollars du PDA (Presidential Reduction Authorization) expireront. Un autre PDA de 100 millions de dollars n’expire pas à la fin du mois, ont-ils précisé. Le PDA permet au Pentagone de retirer des armes des étagères et de les envoyer rapidement en Ukraine.

Ils ont indiqué qu’un peu plus de 4 milliards de dollars sont disponibles pour un financement à long terme dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, qui n’expirera pas à la fin du mois. Cet argent, qui expire le 30 septembre 2025, est utilisé pour payer des contrats d’armement qui ne seront pas livrés avant un an ou plus.

Le général CQ Brown, président du Comité des chefs d’état-major interarmées, a déclaré jeudi qu’à mesure que le contrôleur du ministère de la Défense propose des options aux hauts responsables de la défense et des services militaires, ils étudieront les moyens d’exploiter le financement du PDA et de l’USAI.

Il a déclaré que cela pourrait être important pour l’Ukraine alors qu’elle se prépare aux combats d’hiver.

« L’un des domaines sur lesquels nous pourrions travailler avec eux (…) est la capacité de défense aérienne et la capacité à défendre leurs infrastructures critiques », a déclaré M. Brown aux journalistes qui l’accompagnaient lors de réunions en Europe. « Il est très important pour l’Ukraine de savoir comment défendre ses infrastructures nationales, mais aussi de préparer ses défenses pour l’hiver afin de pouvoir ralentir toute avancée russe pendant les mois d’hiver. »

Plus tôt jeudi au Pentagone, le major-général Pat Ryder, attaché de presse, a noté que le PDA donne au Pentagone la possibilité de dépenser de l’argent de son budget pour envoyer de l’aide militaire à l’Ukraine. 61 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine La loi adoptée en avril permet de rembourser au ministère les armes qu’il envoie.

« Nous continuons à travailler avec le Congrès pour voir si ces autorisations peuvent être prolongées afin de nous permettre de continuer à mettre en place des programmes de retrait », a déclaré Ryder. « En attendant, vous allez continuer à voir des programmes de retrait. Mais nous aurons beaucoup plus à fournir à ce sujet dans un avenir proche. »

Les États-Unis ont régulièrement annoncé de nouveaux plans de retrait, souvent deux à trois par mois.

L’incapacité des législateurs à agir sur le financement du PDA pourrait une fois de plus constituer un sérieux revers dans la bataille de l’Ukraine contre la Russie, seulement cinq mois après qu’un Congrès profondément divisé ait finalement surmonté une impasse longue et dévastatrice et approuvé un nouveau financement pour l’Ukraine.

Les retards dans l’approbation de l’enveloppe de 61 milliards de dollars destinée à l’Ukraine au début de l’année ont provoqué des conditions désastreuses sur le terrain, les forces ukrainiennes étant à court de munitions et les forces russes ayant pu gagner du terrain. Les responsables ont imputé la capacité de la Russie à s’emparer de plus de territoire à l’impasse dans laquelle se trouve le Congrès depuis des mois.

Depuis que le financement a repris, les armes américaines ont afflué en Ukraine, renforçant les forces et facilitant l’incursion de Kiev dans la région russe de Koursk. pris d’assaut à travers la frontière il y a cinq semaines, plaçant le territoire russe sous occupation étrangère pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.