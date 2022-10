Près de 500 globicéphales morts dans des échouages ​​en Nouvelle-Zélande

Environ 477 globicéphales sont morts après s’être échoués sur deux plages néo-zélandaises.

Daren Grover, directeur général de l’organisation à but non lucratif Project Jonah, a déclaré à l’Associated Press qu’aucune des baleines ne pouvait être renflouée et qu’elles étaient toutes mortes naturellement ou avaient été euthanasiées sur les îles Chatham. Les îles sont situées à environ 500 milles à l’est des terres principales du pays.

Selon le Département de la conservation, 232 baleines se sont échouées vendredi à Tupuangi Beach et 245 autres à Waihere Bay lundi.

Les décès font suite à un autre échouage massif au cours duquel environ 200 globicéphales sont morts en Australie sur une plage de Tasmanie.

Alors que le projet Jonah aide à sauver les baleines, il a noté dans un message sur Facebook qu’une petite population, l’incapacité de mobiliser rapidement des médecins formés et le risque de prédateurs près du rivage constituent une menace à la fois pour les sauveteurs et les baleines.

“Ces événements sont des situations difficiles et difficiles”, a déclaré le ministère local de la Conservation dans un communiqué. “Bien qu’il s’agisse d’événements naturels, ils sont toujours tristes et difficiles pour ceux qui aident.”

Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui pousse les baleines à s’échouer, bien qu’il semble que leurs systèmes de localisation puissent être confondus par des plages de sable en pente douce.

Les échouages ​​massifs de globicéphales sont assez courants en Nouvelle-Zélande, en particulier pendant les mois d’été.

“Ils comptent sur leur écholocation et pourtant cela ne leur dit pas qu’ils manquent d’eau”, a déclaré Grover. “Ils se rapprochent de plus en plus du rivage et deviennent désorientés. La marée peut alors descendre d’en dessous d’eux et avant qu’ils ne s’en rendent compte, ils sont échoués sur la plage.”

Il a ajouté qu’en raison de l’éloignement des plages, les carcasses de baleines seront laissées à se décomposer.

