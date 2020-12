Près de 500 doses du vaccin contre le coronavirus de Moderna ont dû être jetées dans une clinique du Wisconsin après qu’un employé ait laissé 50 flacons hors de leur congélateur pendant la nuit, les rendant inutilisables.

L’accident de stockage s’est produit dans une clinique Advocate Aurora Health à Grafton, dans le Wisconsin, ce week-end, a déclaré un porte-parole d’Aurora à une filiale locale de NBC, qui a déclaré que les flacons devaient être jetés en raison de « erreur humaine. »

«Nous avons appris qu’environ 50 flacons de vaccin Moderna ont été retirés par inadvertance du réfrigérateur d’une pharmacie pendant la nuit,» a déclaré le porte-parole, ajoutant «Nous sommes clairement déçus et regrettons que cela se soit produit.»

Chaque flacon contenait 10 doses de l’immunisation.

Le porte-parole a noté que si une partie du vaccin a été administrée au personnel de la clinique samedi, alors qu’elle était toujours dans le « Fenêtre post-réfrigération approuvée de 12 heures, » ils ont dit « plus » des 500 doses ont dû être jetées «En raison des exigences de stockage en température nécessaires pour maintenir sa viabilité.»

Bien que l’inoculation de Moderna ne nécessite pas les mêmes températures de stockage extrêmes inférieures à zéro que le vaccin Pfizer-BioNTech, le vaccin doit toujours être conservé à basse température, entre -13 et 5 degrés Fahrenheit (entre -25 et -15 Celsius), selon Directives de la FDA – similaires au Spoutnik V. Une fois décongelées, les doses peuvent être réfrigérées à des températures plus élevées pendant 30 jours, mais les flacons ne peuvent pas être recongelés.

Des complications similaires sont survenues pour le vaccin Pfizer-BioNTech en Allemagne, les cliniques de Bavière étant obligées de suspendre les vaccinations dimanche, moins d’une journée complète dans la campagne de vaccination de masse du pays, après que des problèmes ont été détectés avec sa chaîne de stockage du froid. Alors que BioNTech a déclaré que les doses étaient « Probablement d’accord » pour l’administration, selon un responsable local, les cliniques de neuf districts bavarois ont finalement rejeté quelque 1 000 injections, invoquant des inquiétudes quant à leur efficacité et leur sécurité. La société pharmaceutique supervise le transport vers les centres de distribution des entrepôts frigorifiques en Allemagne, mais les autorités locales sont chargées d’apporter les doses aux centres de vaccination individuels.

Le Wisconsin a enregistré quelque 510000 infections à coronavirus et un peu plus de 5000 décès depuis le début de son épidémie, selon les données collectées par l’Université Johns Hopkins. À ce jour, les responsables de la santé publique affirment que plus de 100 000 doses du vaccin Moderna et près de 85 000 doses du vaccin Pfizer ont été distribuées jusqu’à présent, dont 10 300 ont déjà été administrées.

