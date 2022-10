Près de 500 baleines meurent dans des échouages ​​«déchirants» en Nouvelle-Zélande | Nouvelles du monde

Près de 500 globicéphales sont morts après s’être échoués sur deux plages isolées de Nouvelle-Zélande dans ce que les responsables ont qualifié de “déchirante”.

Les baleines avaient se sont échoués sur les îles Chatham, qui abritent environ 600 personnes et situées dans l’océan Pacifique à environ 800 km à l’est du continent néo-zélandais.

Avertissement : Cet article contient une image que certains lecteurs peuvent trouver pénible

Quelque 477 baleines sont mortes après s’être échouées – dont 232 qui ont eu des difficultés vendredi à Tupuangi Beach, suivies de 245 autres à Waihere Bay lundi, selon le Département de la conservation.

L’éloignement et la présence de requins dans les eaux environnantes ont rendu difficiles les efforts de remise à flot des baleines.

Daren Grover, le directeur général de Project Jonah, un groupe qui aide à sauver les baleines, a déclaré que tous étaient morts naturellement ou avaient été euthanasiés.

Il a dit qu’il y avait beaucoup de nourriture pour les baleines autour des îles Chatham et qu’à mesure qu’elles nageaient plus près de la terre, elles se retrouveraient rapidement à passer d’eau très profonde à peu profonde.

M. Grover a ajouté: “Ils comptent sur leur écholocation et pourtant cela ne leur dit pas qu’ils manquent d’eau.

“Ils se rapprochent de plus en plus du rivage et deviennent désorientés.

“La marée peut alors descendre d’en dessous d’eux et avant qu’ils ne s’en rendent compte, ils sont échoués sur la plage.”

Image:

Photo : AP



La tragédie fait suite à la mort d’environ 200 globicéphales en Australie qui s’était échoué sur une plage isolée de Tasmanie il y a deux semaines.

“Risque d’attaque de requin”

Dave Lundquist, conseiller technique maritime pour le département de la conservation, a déclaré à propos du dernier incident: “Nous ne renflouons pas activement les baleines sur les îles Chatham en raison du risque d’attaque de requins pour les humains et les baleines elles-mêmes, donc l’euthanasie était l’option la plus gentille. “

Dans un communiqué, le Département de la conservation a déclaré : “Ces événements sont des situations difficiles et difficiles.

“Bien qu’il s’agisse d’événements naturels, ils sont toujours tristes et difficiles pour ceux qui aident.”

En savoir plus sur Sky News :

Techniques ADN pour savoir à quoi ressemblaient les océans avant la chasse industrielle à la baleine

La carte mondiale de la migration des baleines révèle des dangers croissants

Les responsables ont déclaré qu’en raison de l’éloignement des plages, les carcasses de baleines ne seront pas enterrées ou remorquées vers la mer, comme c’est souvent le cas, mais seront plutôt laissées à se décomposer.

Le plus grand échouage massif de baleines sur les îles Chatham a eu lieu en 1918, lorsqu’environ 1 000 animaux sont morts.

Une centaine de baleines et de dauphins sont également morts après s’être échoués en novembre 2020.