Près de 500 000 $ en prix remis aux étudiants du Collège Okanagan le mois dernier

Novembre a été un grand mois pour les étudiants du Collège Okanagan de toute la région en termes d’allègement de leur fardeau financier.

Au total, 426 étudiants ont reçu des bourses d’études entre les campus de Kelowna, Penticton et Vernon.

Plus de 450 000 $ ont été distribués, tandis que les élèves ont pu rencontrer et remercier les donateurs lors d’événements spéciaux dans leur école respective.

Chacun avait des présentations autochtones, des conférenciers étudiants et donateurs, et une chance de s’engager avec leurs pairs et de partager leurs succès.

La directrice exécutive de la Fondation du Collège Okanagan, Helen Jackman, a déclaré que plus d’un million de dollars sont remis chaque année en récompenses.

Ces prix ont un impact profond sur la vie des étudiants, dont beaucoup vivent avec des budgets limités. L’argent qu’ils reçoivent peut être affecté aux dépenses d’éducation et aux dépenses du ménage, y compris l’épicerie et la nourriture, ce qui soulage les pressions et leur permet de se concentrer davantage sur leur apprentissage.

Campus de Kelowna : Kylamay Whitebear, étudiante au programme SISTERS de l’Okanagan College, présentatrice étudiante et récipiendaire du prix. En photo avec ses trois filles. (Soumis)

Campus de Penticton, de gauche à droite : Helen Jackman, directrice générale, Okanagan College Foundation ; Omar Tamayo Romo, étudiant international au Collège Okanagan, conférencier éphémère et récipiendaire du prix. (Soumis)

Campus de Vernon, de gauche à droite : Kieanna Boomer-Jones, étudiante au Collège Okanagan, conférencière invitée et récipiendaire du prix; Lloyd Davies, donateur du prix et conférencier invité. (Soumis)

