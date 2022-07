Près de 50 personnes tuées par la foudre en une semaine pendant la saison de la mousson indienne | Nouvelles du monde

Sept personnes ont été tuées par la foudre dans le nord de l’Inde, portant le nombre total de morts à 49 cette semaine.

Tous ceux qui sont morts se trouvaient dans l’État de l’Uttar Pradesh, qui est actuellement dans sa saison de mousson.

Les sept décès les plus récents concernaient principalement des agriculteurs du village, qui s’abritaient sous des arbres lors d’une averse. Quatre étaient de la même famille, selon la police de la ville voisine de Kaushambi.

Jusqu’à présent cette saison, plus de personnes sont mortes de la foudre que d’incidents liés à la pluie comme les inondations.

À la suite des décès, le gouvernement a publié de nouvelles directives pour les tempêtes.

Le porte-parole Shishir Singh a déclaré: “Les gens meurent plus de la foudre que d’incidents liés à la pluie, bien que ce soit le moment où les gens meurent (généralement) des inondations ou d’autres incidents liés à la pluie.”

Le colonel Sanjay Srivastava du Département météorologique indien a déclaré que près de 750 personnes dans Inde ont été tués par la foudre depuis avril.

Image:

De fortes pluies à Mumbai au début du mois



Sunita Narain, directrice générale du Centre pour la science et l’environnement, a déclaré que le réchauffement climatique influençait le nombre de grèves.

Certaines études ont prédit qu’une hausse des températures d’un degré augmenterait le nombre de grèves de 12 %.

:: Abonnez-vous à ClimateCast sur Spotify, Apple Podcasts, Spreaker

Et JP Gupta, directeur du Département météorologique, a déclaré que les orages et la foudre ont augmenté cette année en raison d’une augmentation des niveaux de pollution.

Il a déclaré: “La température élevée du sol entraîne l’évaporation des masses d’eau qui ajoute de l’humidité à l’atmosphère.

“La présence d’aérosols dus à la pollution de l’air crée des conditions favorables pour que les nuages ​​orageux déclenchent l’activité de la foudre.”

Plus de 200 personnes ont été tuées dans les pluies et les glissements de terrain en Inde, et 42 au Bangladesh, depuis le 17 mai, tandis que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées.