Près de 50 morts, 95 millions sous alerte hivernale alors que le froid arctique recouvre le pays

Le froid arctique qui a frappé une grande partie du pays pendant une semaine a fait près de 50 morts, ont indiqué des responsables, alors que 95 millions de personnes aux États-Unis sont soumises vendredi à des avertissements de conditions hivernales.

Dix-sept des 49 décès survenus depuis le 12 janvier c’est arrivé au Tennesseeneuf dans l’Oregon, six dans l’Illinois, cinq dans l’État de Washington et dans le Mississippi, trois dans l’État de New York et un dans l’Arkansas, le Wisconsin, le Wyoming et le New Hampshire, ont déclaré des responsables locaux et étatiques à NBC News.

Tous bureaux d’État au Tennessee ont été fermés vendredi en raison des conditions hivernales dangereuses, ont indiqué des responsables.

Le ministère des Transports de Nashville a carrément demandé aux habitants de Music City de rester chez eux, affirmant que les conditions routières verglacées de vendredi étaient les pires de cette semaine de vague de froid.

“Si vous conduisez, supposez que toutes les routes sont verglacées, même si elles semblent dégagées” l’agence a dit.

Le shérif du comté de Wayne, Shane Fisher, a injecté une touche d’humour dans son message sérieux invitant les conducteurs à faire preuve de prudence lorsqu’ils naviguent dans des conditions de glace. Son bureau a publié des images de surveillance du shérif tombant sur la glace après être descendu d’un camion.

“Ne devenez pas une statistique !” selon le message. “Remarque : aucun animal n’a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo.”

Les habitants de l’ouest de New York sont ensevelis sous la neige depuis plusieurs jours.

Michael Santoro, qui vit juste au sud de Buffalo à Hambourg, a déclaré qu’il passait près de cinq heures par jour dans son allée à déneiger et à pelleter pour faire face aux chutes de neige incessantes cette semaine.

“N’importe lequel de ces monticules de neige pourrait être une voiture”, a-t-il déclaré en désignant une voiture dans son allée complètement engloutie par la neige. “Vous devez vraiment être prudent lorsque vous traversez ici.”

Les villes de la Virginie occidentale au sud de la Nouvelle-Angleterre pourraient recevoir entre 1 et 5 pouces de neige vendredi.

Des pans entiers du Texas et de la Louisiane frissonnaient depuis le week-end dernier, avant de bénéficier d’un répit de chaleur, puis de revenir au gel vendredi.

Les résidents de Dallas et Amarillo dans Texaset Shreveport, Louisiane, a bénéficié de températures élevées et confortables de 60, 65 et 63 degrés Fahrenheit, respectivement, jeudi. Ces mêmes communautés étaient de retour sous des couvertures vendredi alors que le mercure tombait respectivement à 24, 31 et 41 degrés.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.