Près de 50 migrants enlevés par un gang dans le nord du Mexique

Une cinquantaine de migrants en bus ont été enlevés par un gang dans le nord du Mexique lors de la dernière d’une série d’enlèvements massifs, bien que neuf aient été retrouvés par la suite, ont déclaré mercredi le président et la police mexicains.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que les troupes de la Garde nationale recherchaient les migrants dans une zone autour de la ville septentrionale de Matehuala. Les migrants voyageaient vers le nord en direction de la frontière américaine dans un bus en provenance de l’État méridional du Chiapas, lorsque le véhicule, les passagers et les chauffeurs ont été enlevés.

« Ils en ont déjà trouvé », a déclaré López Obrador lors de son point de presse du matin. « À l’origine, il y avait eu des rapports de 50 », a-t-il dit du nombre total de victimes, sans préciser combien avaient été localisées. « Nous espérons les sauver », a-t-il ajouté.

Neuf migrants – six hommes et trois femmes – ont été retrouvés mardi près d’une autoroute dans l’État de Nuevo Leon, a rapporté le département de la police de l’État. La police n’a pas précisé s’ils avaient été libérés ou s’étaient enfuis. Les migrants du Venezuela et du Honduras ont été retrouvés errant dans une zone rurale, demandant de l’aide.

Les responsables de la compagnie de bus ont d’abord signalé l’enlèvement mardi et ont déclaré aux médias locaux qu’ils avaient reçu des demandes de 1 500 dollars chacun pour libérer les migrants.

« Malheureusement, il y a des gangs qui se livrent à des enlèvements », a déclaré López Obrador, notant que c’est dans la même zone qu’une vingtaine de personnes ont été enlevées dans des camionnettes en avril. L’enlèvement d’avril a conduit la police à organiser une recherche massive par voie aérienne et terrestre – et ils ont trouvé non seulement les 20 migrants qu’ils recherchaient, mais environ 80 autres migrants détenus contre leur gré, apparemment par le même gang.

La zone où la recherche actuelle est en cours est celle où se rencontrent les États du nord de San Luis Potosi et de Nuevo Leon, et où les cartels de la drogue sont actifs depuis longtemps.

Des enlèvements massifs similaires ont également eu lieu dans l’État frontalier nord de Sonora.

Début mai, un rapport du gouvernement indiquait que plus de 2 000 migrants avaient été enlevés par des gangs de passeurs et des cartels de la drogue en 2022. L’agence nationale mexicaine de l’immigration a déclaré que les autorités avaient libéré 2 115 migrants de toutes nationalités enlevés par des gangs en 2022.

Les gangs et les cartels semblent de plus en plus facturer des frais aux migrants pour traverser le Mexique, puis les kidnapper contre rançon. Il y a eu une série d’enlèvements massifs de migrants de ce type au Mexique ces derniers mois.