Près de 50 enfants des régions ukrainiennes occupées par la Russie arrivent en Biélorussie

Les médias officiels biélorusses ont rapporté que 48 enfants ukrainiens sont arrivés mardi en Biélorussie en provenance de régions ukrainiennes que Moscou prétend avoir annexées.

Le groupe d’enfants venait des régions occupées de Donetsk, Louhansk et Zaporizhzhia. Parmi eux figurent des enfants de villes capturées par l’armée russe en juillet 2022. Ces régions ont été illégalement annexées par Moscou en décembre de l’année dernière, mais la Russie n’en a pas le contrôle total.

Sur des photos publiées par l’agence de presse biélorusse Belta, les enfants étaient représentés tenant le drapeau rouge et vert de la Biélorussie et auraient remercié les autorités biélorusses, tout en étant flanqués de la police et de la police anti-émeute.

Le retrait des enfants d’Ukraine a été organisé par une organisation caritative biélorusse, soutenue par le président Alexandre Loukachenko, qui avait déjà organisé des programmes de rétablissement de la santé pour les enfants ukrainiens en Biélorussie.

« Le président, malgré les pressions extérieures, a déclaré que cet important projet humanitaire devait se poursuivre », a déclaré Alexei Talai, directeur de l’association, dans une interview accordée à l’agence de presse officielle biélorusse Belta. « Tout le peuple biélorusse », a-t-il déclaré, veut aider « les enfants des villes et villages délabrés des nouveaux territoires de la Russie ».

Les responsables biélorusses ont précédemment nié les allégations selon lesquelles la Biélorussie aurait contribué au retrait illégal d’enfants d’Ukraine.

En juin, des personnalités de l’opposition biélorusse ont fourni à la Cour pénale internationale des documents montrant, selon eux, plus de 2 100 enfants ukrainiens d’au moins 15 villes ukrainiennes occupées par la Russie qui ont été expulsés de force vers la Biélorussie avec l’approbation de Loukachenko.

Pavel Latouchka, ancien ministre biélorusse de la Culture, espère que ces informations inciteront la CPI à émettre un mandat d’arrêt contre Loukachenko, comme elle l’a fait contre le président russe Vladimir Poutine.

« Nous voyons de plus en plus de preuves concernant le transfert illégal d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et cela continuera jusqu’à ce que les organisations internationales réagissent et arrêtent Minsk », a déclaré Latushko dans une interview à l’Associated Press.

En mars, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova. Les juges de La Haye, aux Pays-Bas, ont déclaré avoir trouvé des « motifs raisonnables de croire » que les deux hommes étaient responsables de crimes de guerre, notamment de l’expulsion et du transfert illégaux d’enfants des régions ukrainiennes occupées vers la Russie.

La Biélorussie est l’alliée la plus proche de Moscou depuis le début de l’invasion russe en février 2022, lorsque Loukachenko a autorisé le Kremlin à envoyer des troupes et des armes en Ukraine depuis la Biélorussie. La Russie y a également déployé des armes nucléaires tactiques.