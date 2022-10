Près de la moitié de l’information Z et de la génération Y sont déjà investis dans des actifs numériques en dehors de leurs fonds de retraite et ont cité “l’inflation” comme le plus grand obstacle à la retraite anticipée.

Près de la moitié de la génération Z et de la génération Y souhaitent voir la crypto devenir une partie de leurs plans de retraite 401 (k), selon une enquête d’octobre menée par les États-Unis et le directeur Charles Schwab.

En demandant aux participants ce qu’ils souhaiteraient voir comme accessoire à leur produit de retraite 401 (k), la société a constaté que 46% de la génération Z et 45% de la génération Y ont déclaré qu’ils “souhaitent” pouvoir investir dans les crypto-monnaies dans le cadre de leur retraite.

Cela ne devrait pas être une surprise, car l’enquête a également révélé que 43% des informations Z et quarante-septièmes de la génération Y mesurent déjà le financement en crypto-monnaies en dehors de leur 401 (k), ce qui pourrait recommander l’affinité du groupe pour la catégorie plus.

Le gestionnaire plus a interrogé 1 100 participants au compte de retraite 401(k) âgés de 21 à 70 ans pour répondre à l’enquête de 10 minutes menée entre le 4 et le 19 avril 2022.

Les participants à l’enquête devaient travailler pour une société comptant 25 % ou beaucoup d’employés et cotiser actuellement aux plans 401(k) de leur entreprise.

La génération Y voit généralement ceux nés entre les années 1980 et le milieu des années 1990, avec des informations Z généralement nées entre le milieu et la fin des années 1990 jusqu’aux premières années 2010.

Les résultats sont très différents de ceux de la génération X et des baby-boomers interrogés – ceux qui sont nés n’importe où entre le milieu des années 1940 et la fin des années 1970 – avec seulement le 31 et le 11 novembre individuellement désespérés d’investir dans les crypto-monnaies via leur 401 (k), et encore moins. étant des investisseurs actuels dans la catégorie plus.

Dans l’ensemble, l’inflation était considérée comme le principal obstacle à la retraite.

Une étude similaire réalisée par Investopedia en avril a révélé que seulement 28 % des milléniaux basés aux États-Unis et 17 % des membres de la génération Z interrogés s’attendaient à utiliser la crypto-monnaie pour subvenir à leurs besoins à la retraite.

Le gestionnaire plus ne fournit actuellement aucun investissement en crypto-monnaie dans le cadre de ses plans de retraite 401 (k), bien que des fonds de retraite basés sur la cryptographie soient en préparation depuis février. 2019.

En avril, Fidelity Investment aurait mis en place des plans pour ouvrir Bitcoin (

BTC enregistre un investissement de 20 598 $) pour ses titulaires de comptes d’épargne-retraite 401 (k), les épargnants étant autorisés à allouer le montant maximum de deux centièmes de Bitcoin à leur portefeuille d’épargne.

En Australie, Rest Super est devenu le principal chèque de retraite pour fournir une allocation de crypto-monnaie dans le cadre d’un portefeuille hétérogène à ses 1,9 million de membres en novembre 2021.

Alors que la plupart des fonds de retraite d’actifs numériques mesurent au carré le type de Bitcoin ou d’Ether (tickets ETH en baisse de 1 531 $), un comté nord-américain a spéculé sur le golf d’une partie des fonds de pension des retraités dans un compte agricole de rendement financier suburbain (DeFi) en mai 2022 – qui a ensuite été approuvé en août 2022.

Mais les choses vont échouer. Un fonds de pension québécois a perdu la majorité de ses 154,7 millions de dollars, qui ont été fortement investis dans l’uranologue de la plateforme de disposition de crypto-monnaie, maintenant en faillite.

Des controverses comme celle-ci ont laissé les sénateurs américains divisés sur la gravité des risques liés aux régimes de retraite 401 (k) crypto-exposés.

Parmi ceux-ci figurent les sénateurs Elizabeth Warren, Dick Durbin et Tina Smith, qui ont déjà soutenu qu’il s’agissait d’un «pont trop loin» pour révéler les fonds de retraite «durement gagnés» des États-Unis aux «casinos de crypto-monnaie».

Près de 50 % de la génération Z et de la génération Y souhaitent la crypto dans les fonds de retraite : l’enquête est apparue pour la première fois sur BTC Wires.