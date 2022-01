Près de 50 cadres de l’acier emprisonnés pour émissions

Pékin a puni près de 50 dirigeants d’entreprises sidérurgiques pour avoir falsifié des données sur la pollution

Les autorités chinoises ont puni les superviseurs de quatre entreprises situées dans la principale ville sidérurgique de Tangshan, a annoncé jeudi le gouvernement local, citant des documents judiciaires.

Quelque 47 hauts fonctionnaires travaillant pour les entreprises ont été condamnés à des peines de prison allant de six à 18 mois après avoir été reconnus coupables d’avoir altéré des dispositifs de surveillance contrôlant les émissions.

L’ingérence a permis aux entreprises de rejeter de grandes quantités de polluants en mars 2021, selon le communiqué du gouvernement municipal de Tangshan. Deux des entreprises prises en train de contourner les restrictions d’émissions, Tangshan Songting et Hebei Xinda, ont également été condamnées à une amende de quatre à sept millions de yuans (628 000 à 1,1 million de dollars).

Les condamnations et les lourdes amendes surviennent au milieu de la campagne de Pékin pour rendre son économie plus respectueuse de l’environnement et atteindre les objectifs de carbone définis par le gouvernement central. Les producteurs d’acier semblent être parmi les principaux contrevenants, surpris à plusieurs reprises en train de bafouer les plafonds d’émissions.

L’année dernière, quatre entreprises sidérurgiques de Tangshan ont été prises en flagrant délit de non-respect des réductions de production introduites pour limiter la pollution lourde. L’une des sociétés incriminées, Tangshan Jinma Steel Group, a également été impliquée dans le dernier scandale.