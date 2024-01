Près de 50 ans plus tard, des tests généalogiques identifient un suspect dans l’agression de 3 jeunes filles abandonnées dans un champ de maïs de l’Indiana en 1975.

Depuis près de 50 ans, trois femmes recherchent l’identité d’un homme qui les a enlevées alors qu’elles étaient adolescentes, les a ligotées, poignardées et laissées pour mortes dans un champ de maïs de l’Indiana en août 1975.

Kandice Smith, Sheri Rottler Trick et Kathie Rottler ont toutes survécu à l’horrible attaque et des décennies plus tard, grâce à la technologie de la généalogie génétique, elles ont finalement obtenu leur réponse.

Le service de police du métro d’Indianapolis, après avoir examiné les preuves et effectué des tests ADN rigoureux, a annoncé jeudi que le suspect avait finalement été identifié comme étant Thomas Edward Williams.

Williams est décédé en novembre 1983 alors qu’il était en prison à Galveston, au Texas, à l’âge de 49 ans.

L’assaut de 1975

Le 19 août 1975, Smith, alors âgé de 13 ans, Rottler Trick, alors âgé de 11 ans, et Rottler, alors âgé de 14 ans, quittaient une station-service dans l’est d’Indianapolis à 22 h 45 et ont décidé de rentrer chez eux en auto-stop.

Un homme blanc au volant d’un break s’est arrêté pour les conduire.

Mais il a dépassé leur destination. Les filles ont tenté de s’échapper de la voiture et Kathie a essayé de freiner, mais ses jambes n’étaient pas assez longues.

Le suspect a ensuite sorti une arme de poing, l’a mise sur sa tête et a menacé de lui tirer dessus, a déclaré le sergent à la retraite de la police du métro d’Indianapolis. David Ellison a déclaré aux journalistes jeudi.

L’homme a fini par arrêter la voiture près d’un champ de maïs à Greenfield, dans l’Indiana, a forcé les filles à sortir de la voiture et a ligoté deux d’entre elles. Il a ensuite agressé sexuellement l’une des filles et l’a poignardée à plusieurs reprises.

Il a poignardé les deux autres filles à plusieurs reprises.

“En fait, ils ont fait le mort pour éviter d’être poignardés”, a déclaré Ellison. Le suspect a fui les lieux et les filles ont été blessées dans le champ de maïs.

Deux des filles ont finalement réussi à regagner la route principale, où un passant les a aidées et où la police a été appelée.

Miraculeusement, les trois filles ont survécu à l’attaque.

À l’époque, une enquête sur le suspect avait abouti à un portrait-robot, et plusieurs pistes avaient été suivies et les suspects exclus. Finalement, l’affaire est restée sans suite.

En regardant à nouveau le cas

En 2018, les survivants ont contacté Ellison et il a accepté de réexaminer l’affaire. Il a travaillé avec d’autres agences pour obtenir des preuves de l’affaire et les faire analyser et tester.

Les preuves du bureau du shérif du comté de Hancock ont ​​été obtenues en 2019 et analysées et testées, et en 2021, deux autres éléments de preuve de l’affaire ont été récupérés et testés par l’agence des services médico-légaux du comté d’Indianapolis-Marion.

Les trois tests ont produit un profil ADN masculin inconnu qui correspondait, et l’un des éléments testés contenait également l’ADN de Sheri Rottler Trick.

“C’est à ce moment-là que nous avons su que nous avions l’ADN de notre suspect”, a déclaré Ellison.

Cependant, ce profil ne correspondait pas au CODIS, la base de données nationale du FBI sur les profils ADN des délinquants condamnés.

En janvier 2023, Ellison a contacté DNA Labs International à Deerfield Beach, en Floride, un laboratoire privé qui utilise la technologie d’investigation en généalogie génétique. Les tests ont été financés par la société de médias Audiochuck, basée à Indianapolis, qui produit plusieurs podcasts, dont « Crime Junkies », qui enquête sur des affaires non résolues.

Utiliser des sites Web de généalogie comme ArbreFamille.com et GEDmatch.comles généalogistes du laboratoire ont pu identifier une fille et un fils potentiels à partir du profil ADN.

Les enquêteurs ont contacté la famille et la fille et le fils ont partagé des échantillons d’ADN. Les tests effectués sur ces échantillons en décembre se sont avérés concordants et ont conduit la police à finalement identifier leur suspect comme étant Williams.

Originaire d’Indianapolis, Williams vivait à un moment donné près du lieu du kidnapping, a déclaré Ellison. Il n’était pas immédiatement clair pour quelles accusations Williams purgeait sa peine à Galveston.

« C’était un acte maléfique qu’aucun de vous ne méritait. J’espère qu’aujourd’hui vous apportera une sorte de clôture en sachant que votre agresseur a été identifié et n’est plus de ce monde”, a déclaré Ellison à Smith, Rottler Trick et Rottler, qui étaient présents à la conférence de presse.

Kathie Rottler a remercié les hommes qui se sont arrêtés pour l’aider, elle et Smith, après l’attaque, leur attribuant le mérite de leur avoir sauvé la vie, et a remercié les enquêteurs pour leur travail diligent.

« Je me tiens ici devant vous aujourd’hui en tant que survivant qui a appris le véritable sens de la patience. J’ai appris que parfois, la réponse que vous attendez peut prendre des décennies. Près de cinq décennies en fait », a-t-elle déclaré.

“Il y a eu des moments au cours des 48 dernières années où j’ai senti que personne ne travaillait sur cette affaire, mais j’ai continué à espérer et à prier et je suis si heureux d’avoir gardé confiance en moi et en les enquêteurs”, a poursuivi Rottler. « Mon message est adressé aux autres survivants : n’abandonnez jamais et continuez à vous battre pour que votre dossier reste ouvert. C’est un jour que je n’aurais jamais cru arriver, mais je me suis dit de continuer et de ne jamais cesser de chercher des réponses. Aujourd’hui, nous avons obtenu notre réponse et j’en suis très reconnaissant.