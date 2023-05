Près de 5 millions de personnes utilisent le nouveau plan de Netflix avec des publicités

Netflix annoncé mercredi lors de sa présentation Upfront 2023, près de 5 millions de personnes utilisent le plan de niveau financé par la publicité du service, appelé Standard avec publicités (autrefois c’était Basique avec publicités). Netflix a également déclaré que le nombre de personnes qui se sont inscrites au plan de niveau publicitaire a plus que doublé depuis le début de 2023.

« Plus d’un quart de nos inscriptions choisissent désormais le plan publicitaire dans les pays où il est disponible », a déclaré Greg Peters, co-PDG de Netflix, dans un communiqué de presse. « L’engagement sur notre plan publicitaire est similaire à nos plans non publicitaires comparables. »

Netflix a lancé le niveau financé par la publicité en novembre 2022. Le niveau financé par la publicité de Netflix coûte moins cher que les plans similaires d’autres services de streaming, comme Disney+ et HBO Max — bientôt appelé juste Max. Ces autres niveaux financés par la publicité coûtent 10 $ par mois, tandis que le niveau financé par la publicité de Netflix coûte 7 $ par mois.

Netflix a déclaré mercredi que ses plans financés par la publicité comptaient « près de cinq millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde », ce qui est une mesure différente de celle des abonnés puisque plusieurs personnes dans un ménage peuvent utiliser un seul compte Netflix.

Kourtnee Jackson de CNET a découvert que certains films et émissions de télévision sur le niveau financé par la publicité de Netflix manquaient, mais les publicités ne jouaient pas sur tout. Les publicités diffusées variaient également en longueur, de sorte que vous pouviez rencontrer une pause publicitaire de 30 secondes une fois et une pause publicitaire de 75 secondes une autre. Le mois dernier, Netflix a également introduit des mises à niveau de son plan financé par la publicité, y compris la qualité vidéo 1080p (une augmentation de 720p) et la possibilité de diffuser sur deux appareils simultanément.

Voici un aperçu de toutes les offres d’abonnement actuelles de Netflix aux États-Unis.

Forfaits d’abonnement Netflix Standard avec publicités Basique Standard Prime Prix ​​mensuel 7 $ 10 $ 15,50 $ 20 $ Nombre d’écrans que vous pouvez regarder en même temps 2 1 2 4 Nombre de téléphones ou de tablettes sur lesquels vous pouvez effectuer des téléchargements 0 1 2 6 HD disponible Oui Oui Oui Oui Ultra HD disponible Non Non Non Oui

