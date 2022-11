Près de 5 millions de personnes sont confrontées à des verrouillages COVID à Guangzhou en Chine

Une augmentation des cas de COVID-19 a stimulé les blocages dans le centre de fabrication de Guangzhou, dans le sud de la Chine, ajoutant à la pression financière qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et fortement ralenti la croissance de la deuxième économie mondiale.

Les habitants de districts regroupant près de cinq millions de personnes ont reçu l’ordre de rester chez eux au moins jusqu’à dimanche, un membre de chaque famille étant autorisé à sortir une fois par jour pour acheter des produits de première nécessité, ont annoncé mercredi les autorités locales.

La commande est intervenue après que la ville densément peuplée de 13 millions d’habitants a signalé plus de 2 500 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Les transports publics ont été suspendus et les cours interrompus dans une grande partie de Guangzhou, tandis que les vols vers Pékin et d’autres grandes villes ont été annulés, selon les médias officiels.

Politique “zéro-COVID” intacte

La Chine a conservé sa politique stricte «zéro-COVID» malgré un nombre de cas relativement faible et aucun nouveau décès.

Les frontières du pays restent largement fermées et les voyages et le commerce intérieurs sont soumis à des réglementations de quarantaine en constante évolution.

Les restrictions strictes ont déclenché des affrontements occasionnels entre les résidents et les responsables locaux du Parti communiste, qui sont menacés de sanctions si les cas signalés dans leurs zones de juridiction dépassent les niveaux jugés acceptables.

Le parti sous la direction du président Xi Jinping a rejeté les appels de l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies pour assouplir les réglementations, a refusé d’importer des vaccins étrangers et a défié les demandes de divulgation de plus d’informations sur la source du virus, qui a été détecté pour la première fois dans le centre Ville chinoise de Wuhan fin 2019.