Près de 400 outils médicaux anciens provenant de Turquie font allusion à de rares cabinets de médecins romains

Des centaines d’instruments médicaux de l’époque romaine actuellement examinés par les scientifiques pourraient provenir de l’un des premiers exemples connus de pratique médicale de groupe, ou du moins d’un lieu où les agents de santé se rassemblaient pour soigner les gens.

Au total, 348 artefacts liés à la médecine ont été découverts sur le site d’Allianoi, une ancienne ville qui abritait également un grand bain de type spa dans l’actuelle Turquie. Le grand nombre d’artefacts vieux de 1 800 ans peuvent indiquer que le site abritait autrefois un ancien centre médical. Les instruments ont été découverts lors de fouilles de sauvetage réalisées entre 1998 et 2006, avant la construction d’un barrage qui a inondé le site. La plupart des artefacts étudiés au fil des ans ont été découverts dans deux bâtiments d’un complexe plus grand.

“Allianoi était peut-être l’un des premiers cas connus de pratique médicale de groupe organisée”, Sarah Yeomans archéologue au St. Mary’s College du Maryland, a écrit dans le résumé d’un article qu’elle a présenté lors de la réunion annuelle de la Society for Classical Studies, qui s’est déroulée du 4 au 7 janvier à Chicago.

“Les catégories et la variété des instruments chirurgicaux indiquent que des procédures chirurgicales relativement sophistiquées ont été entreprises à Allianoi”, a écrit Yeomans. Il s’agit notamment d’instruments utilisés pour éliminer les hémorroïdes, ainsi que d’outils pour extraire les calculs vésicaux et rénaux. D’autres instruments indiquent qu’une opération de la cataracte, ou l’ablation du cristallin trouble d’une personne, ainsi que la suture des plaies peuvent également avoir eu lieu au centre.

Les chercheurs ne savent pas combien de médecins travaillaient sur le site à un moment donné, “même s’il y en avait probablement des dizaines ou plus, selon la période”, a déclaré Yeomans à Live Science dans un e-mail.

En rapport: Une sépulture du Ier siècle abrite un médecin romain enterré avec des outils médicaux, notamment des scalpels de « qualité supérieure »

Les archéologues fouillent quelques-uns des instruments d’Allianoi. (Crédit image : Photo gracieuseté de Daniş Baykan)

Cependant, même si ces travailleurs de la santé se sont rassemblés au même endroit, cela ne signifie pas pour autant qu’ils étaient collègues.

“Veuillez garder à l’esprit qu’il ne s’agissait pas d’une ‘pratique’ organisée dans le sens où ils travaillaient tous pour une seule entreprise, comme aujourd’hui”, a déclaré Yeomans. “Cela aurait plutôt ressemblé à Harley Street à Londres au 19e siècle, où toutes sortes de praticiens ou de spécialistes s’installaient au même endroit.”

Une partie du site archéologique d’Allianoi. Les travaux archéologiques se sont poursuivis jusqu’en 2006, date à laquelle l’inondation d’un barrage les a interrompus. (Crédit image : Photo gracieuseté de Daniş Baykan)

Daniş Baykan , professeur d’archéologie à l’université de Trakya en Turquie qui n’a pas participé à la nouvelle recherche mais a terminé sa thèse de doctorat sur Allianoi, a déclaré à Live Science dans un e-mail qu’il avait déjà fait des découvertes similaires. Baykan a également constaté que les instruments étaient utilisés pour diverses procédures. Il a suggéré que l’ancien médecin Galen, qui a vécu d’environ 129 à 216 après JC et résidait à Pergame, à proximité, aurait pu exercer à Allianoi.

Des archives anciennes indiquent que Galen a effectué avec succès des opérations chirurgicales sur des gladiateurs blessés, et il pourrait les avoir entreprises à Allianoi, a suggéré Baykan.

Allianoi possédait un ancien centre médical qui était utilisé il y a environ 1 800 ans. (Crédit image : Photo gracieuseté de Daniş Baykan)

Patty Boulanger , maître de conférences en études classiques et archéologiques à l’Université de Kent au Royaume-Uni, qui n’a pas non plus participé aux nouvelles recherches, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que l’installation soit située à proximité d’un bain. Dans le monde romain, “de nombreux outils médicaux se trouvent dans les bains publics, car c’étaient des endroits où les gens se rendaient pour obtenir des soins de santé”, a déclaré Baker à Live Science dans un e-mail.

Baker a ajouté que même s’il est possible qu’un groupe de médecins ait travaillé sur le site, nous ne pouvons pas le dire avec certitude sur la base des preuves actuelles.