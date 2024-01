Près de 400 Éthiopiens sont morts de faim récemment. Des millions d’autres ont besoin d’une aide alimentaire

KAMPALA, Ouganda (AP) — Près de 400 personnes sont mortes de faim dans les régions éthiopiennes du Tigré et d’Amhara ces derniers mois, a déclaré mardi le médiateur national, un aveu rare de décès liés à la faim par un organisme fédéral.

Les responsables locaux ont décès dus à la famine signalés précédemment dans leurs districts, mais le gouvernement fédéral éthiopien a insisté sur le fait que ces informations étaient « complètement fausses ».

Le bureau du médiateur éthiopien a envoyé des experts dans les régions en proie à la sécheresse et encore sous le choc d’une guerre civile dévastatrice qui s’est officiellement terminé il y a 14 mois. Ils ont conclu que 351 personnes sont mortes de faim au Tigré au cours des six derniers mois, avec 44 décès supplémentaires à Amhara.

Seule une petite fraction des personnes dans le besoin au Tigré reçoit une aide alimentaire, selon un mémo d’aide consulté par l’Associated Press, plus d’un mois après les agences humanitaires. reprise des livraisons de céréales après une longue pause suite à un vol.

Seulement 14 % des 3,2 millions de personnes ciblées pour l’aide alimentaire par les agences humanitaires au Tigré ce mois-ci l’avaient reçue au 21 janvier, selon la note du Tigray Food Cluster, un groupe d’agences humanitaires coprésidé par le Programme alimentaire mondial de l’ONU. et des responsables éthiopiens.

Le mémo exhorte les groupes humanitaires à « intensifier immédiatement » leurs opérations, avertissant que « le fait de ne pas agir rapidement maintenant entraînera une grave insécurité alimentaire et une malnutrition pendant la période de soudure, avec la perte possible des enfants et des femmes les plus vulnérables de la région. »

L’ONU et les États-Unis suspension de l’aide alimentaire au Tigré à la mi-mars de l’année dernière après avoir découvert un projet « à grande échelle » visant à voler des céréales humanitaires. La suspension a été étendue au reste de l’Éthiopie en juin. Les responsables américains estiment que ce vol pourrait constituer le plus grand détournement de céréales jamais réalisé. Les donateurs ont imputé cette fraude aux responsables du gouvernement éthiopien et à l’armée.

L’ONU et les États-Unis levé la pause en décembre après avoir introduit des réformes pour lutter contre le vol, mais les autorités du Tigré affirment que la nourriture n’atteint pas ceux qui en ont besoin.

Deux travailleurs humanitaires ont déclaré à l’AP que le nouveau système – qui comprend l’installation de traceurs GPS sur les camions de restauration et l’insertion de codes QR sur les cartes de rationnement – ​​a été entravé par des problèmes techniques. Les agences humanitaires sont également confrontées à un manque de fonds.

Un troisième travailleur humanitaire a déclaré que la pause de l’aide alimentaire et la lente reprise signifiaient que certaines personnes du Tigré n’avaient pas reçu d’aide alimentaire depuis plus d’un an. « Ils ont subi plusieurs cycles d’enregistrement et de vérification, mais aucune distribution réelle n’a encore été effectuée », a déclaré le travailleur humanitaire.

Les travailleurs humanitaires ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler à la presse.

Environ 20,1 millions de personnes en Éthiopie ont besoin de nourriture humanitaire en raison de la sécheresse, du conflit et d’une économie en déclin. La pause de l’aide a fait encore augmenter les niveaux de faim.

Le système d’alerte précoce contre la famine, financé par les États-Unis, a averti que des niveaux de crise de faim, voire pires, « sont attendus dans le nord, le sud et le sud-est de l’Éthiopie au moins au début de 2024 ». Un ancien chef du PAM a décrit ces niveaux de faim comme une « marche vers la famine ».

En Amhara, qui partage une frontière avec le Tigré, un rébellion qui a éclaté en août entrave les mouvements des humanitaires et rend les distributions difficiles, alors que plusieurs régions d’Éthiopie ont été dévastées par une sécheresse pluriannuelle.

Les taux de malnutrition chez les enfants dans certaines parties des régions éthiopiennes d’Afar, d’Amhara et d’Oromia se situent entre 15,9 % et 47 %, selon une présentation du Cluster Nutrition d’Ethiopie et examinée par l’AP. Parmi les enfants déplacés au Tigré, le taux est de 26,5 %. Le Cluster Nutrition en Éthiopie est coprésidé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le gouvernement fédéral.

Le Tigré, qui abrite 5,5 millions d’habitants, a été au centre d’une guerre civile dévastatrice de deux ans qui a tué des centaines de milliers de personnes et s’est propagée aux régions voisines. Un panel de l’ONU a accusé le gouvernement éthiopien d’utiliser « la famine comme méthode de guerre » en limitant l’aide alimentaire au Tigré pendant le conflit, qui s’est terminé en novembre 2022 par un accord de paix.

L’insécurité persistante signifie que seulement 49 % des terres agricoles du Tigré ont été plantées pendant la principale saison de plantation de l’année dernière, selon une évaluation réalisée par les agences des Nations Unies, des ONG et les autorités régionales, et consultée par l’AP.

La production agricole dans ces zones n’a représenté que 37 % du total prévu en raison de la sécheresse. Dans certaines régions, la proportion était aussi faible que 2 %.

La mauvaise récolte a incité les autorités du Tigré à mettre en garde contre une « famine en cours » qui pourrait correspondre à la catastrophe de 1984-1985, qui a tué des centaines de milliers de personnes dans le nord de l’Éthiopie, à moins que la réponse humanitaire ne soit immédiatement renforcée.

Mais le gouvernement fédéral éthiopien nie l’existence d’une grave crise alimentaire. Lorsque le leader du Tigré, Getachew Reda, a tiré la sonnette d’alarme sur les décès massifs imminents dus à la famine le mois dernier, un porte-parole du gouvernement fédéral a rejeté les informations comme étant « inexactes » et l’a accusé de « politiser la crise ».