Près de 400 annulés dimanche, lundi

L’été de gros problèmes de vol se poursuit, laissant les passagers de Spirit Airlines les derniers à être bloqués.

Le transporteur à bas prix basé en Floride a annulé 233 vols lundi, soit 30% de ses vols réguliers, en plus des 165 vols annulés dimanche, selon le tracker de vol FlightAware.

Les passagers ont signalé des heures d’attente pour les remboursements et d’autres services d’assistance à la clientèle dans les aéroports de villes comme Orlando et Fort Lauderdale, en Floride. Certains voyageurs bloqués ont campé.

« Cela ressemblait à un abri contre les ouragans », a déclaré la passagère Rebecca Osborn à propos des guichets de Spirit à l’aéroport international d’Orlando.

Le porte-parole de Spirit Airlines, Erik Hofmeyer, a imputé les annulations de vols à la météo et à des défis opérationnels non spécifiés, un refrain courant des compagnies aériennes telles que Southwest et American cet été.

« Nous travaillons sans relâche pour nous remettre sur les rails à la suite de certaines perturbations de voyage au cours du week-end en raison d’une série de problèmes météorologiques et opérationnels », a-t-il déclaré par e-mail. « Nous devions annuler de manière proactive certains vols sur le réseau, mais la majorité des vols sont toujours programmés comme prévu. »

Osborn et son petit ami, Eddie Gordon, essayaient de rentrer chez eux à Philadelphie après des vacances à San Juan, Porto Rico. Ils sont arrivés à l’aéroport vers 14h dimanche pour leur vol de 17h30 et ont été accueillis avec un long retard de vol. Puis un autre retard.

« D’abord, ils ont dit que c’était le temps, puis ils ont dit que nous n’avions pas assez de personnel », a déclaré Gordon.

À minuit, le vol a été annulé et les passagers de ce vol et d’autres ont été envoyés dans une zone de récupération des bagages chaotique pour récupérer leurs bagages.

Gordon voulait un remboursement pour le vol plutôt que d’être réservé sur un autre vol Spirit et on lui a dit que la seule façon de le faire était de faire la queue. Il est entré dans la file déjà sinueuse juste après minuit.

« Il y avait des gens partout : des petits enfants, des personnes âgées », a déclaré Gordon. « Ils ne sont jamais sortis et n’ont donné aucun type d’explication ou offert quoi que ce soit. »

Gordon a déclaré qu’il n’était pas sorti de la file avant 9 h 30 HAE lundi.

Le montant de leur remboursement était inscrit sur un post-it jaune attaché à l’une de leurs cartes d’embarquement, mais ils n’ont pas reçu de confirmation par e-mail. Ils ont acheté des billets sur Southwest pour se rendre à Philadelphie mardi.

Hofmeyer a conseillé aux clients Spirit avec des vols à venir de vérifier leurs e-mails et l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.

Il a dit qu’il ne connaissait pas les détails de l’expérience du jour au lendemain de Gordon et Osborn, mais a déclaré que cela semblait « hors de l’ordinaire ». Spirit a une variété de moyens pour les voyageurs d’atteindre la compagnie aérienne, y compris son centre de réservation, WhatsApp et le texte, a-t-il déclaré.

Osborn et Gordon ont déclaré avoir essayé le SMS et le téléphone et avoir été accueillis avec de longues attentes ou, dans le cas de l’option SMS, aucune option pour sélectionner un remboursement.

Hofmeyer a déclaré que Spirit ajoutait une fonction de chat sur son site Web pour gérer les changements de vol, les crédits et les remboursements et a déclaré qu’il serait opérationnel lundi.