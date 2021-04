Un peu moins de 40% des membres des services du Corps des Marines ont refusé de prendre le vaccin contre le coronavirus, de nouvelles données fournies aux médias montrent. La révélation intervient alors que les législateurs démocrates poussent à rendre le vaccin obligatoire pour les soldats.

Quelque 75 500 Marines ont accepté d’être vaccinés jeudi, tandis qu’environ 48 000 ont refusé l’inoculation, a rapporté CNN, citant les chiffres fournis par la branche. Cela met le taux de rejet à 38,9%, légèrement supérieur au taux de 33% pour l’ensemble de l’armée donné par les responsables de la défense.

La porte-parole des Marines, le colonel Kelly Frushour, a expliqué que les Marines pourraient refuser le tir pour un certain nombre de raisons, notamment en permettant à d’autres membres de groupes plus vulnérables de le prendre en premier, des allergies au vaccin ou de l’obtenir par d’autres moyens non militaires.

Frushour a souligné la nécessité de «Renforcer la confiance en matière de vaccination» parmi les militaires, ajoutant que les troupes réticentes peuvent toujours «Changer d’avis et se faire vacciner la prochaine fois que l’opportunité se présente.»





Environ 102 000 autres Marines, y compris les troupes de service actif et de réserve, sont toujours en ligne pour la vaccination et n’ont pas eu la chance d’accepter ou de refuser.

Le taux de rejet était beaucoup plus élevé dans certaines bases, comme Camp Lejeune, une importante installation marine en Caroline du Nord, où 57% des militaires ont refusé de prendre la photo.

Alors que l’armée n’a actuellement pas le droit de rendre obligatoire l’un des vaccins contre les coronavirus déployés aux États-Unis, chacun n’ayant reçu que l’approbation d’urgence de la FDA plutôt que l’autorisation complète, certains au Congrès ont pressé l’administration Joe Biden de changer cela.

Dans une lettre envoyée à la Maison Blanche le mois dernier, un groupe de législateurs démocrates dirigé par le représentant californien Jimmy Panetta a fait valoir que les soldats non vaccinés posent un «Menace critique pour notre sécurité nationale et notre santé publique», appelant le président à émettre une dérogation outrepassant les règles – ainsi que le «Consentement éclairé» des troupes.

«La vaccination de chaque membre éligible du service améliorera l’état de préparation et aura un impact immédiat et positif sur les communautés dans lesquelles il sert», Panetta a écrit dans la lettre, qui a été cosignée par six démocrates de la Chambre.

Exigeant [the Defense Department] obtenir un consentement éclairé avant la vaccination est non seulement préjudiciable à notre sécurité nationale, mais contraire aux meilleurs intérêts des militaires, de leurs familles, communautés et collègues.

Les membres du service ne sont pas autorisés à refuser d’autres vaccinations pleinement approuvées.

D’autres données d’enquête suggèrent qu’environ 25% des Américains dans leur ensemble ne sont pas disposés à être vaccinés contre le coronavirus.





