Près de 40 % des consommateurs disent non aux paiements par banque

Les paiements par banque, également appelés paiements de compte à compte (A2A), permettent aux consommateurs de transférer des fonds entre comptes bancaires en temps réel. Ces paiements contournent les réseaux de cartes traditionnels et utilisent des intermédiaires tels que des fournisseurs de services peer-to-peer (P2P) tels que Venmo ou PayPal.

L’un des principaux avantages des paiements A2A est leur simplicité. Ils éliminent le besoin pour les utilisateurs de partager des informations financières sensibles, réduisant ainsi le risque de fraude. De plus, les paiements A2A sont généralement traités en temps réel, fournissant des fonds immédiats aux commerçants et améliorant les flux de trésorerie.

Bien que ces paiements gagnent du terrain, avec 84 % des utilisateurs se déclarant très ou extrêmement satisfaits de leur plateforme de paiement A2A la plus utilisée, ils n’ont pas encore complètement bouleversé le paysage plus large des paiements, selon les conclusions détaillées dans « Suivi de la prise de contrôle des paiements numériques ». : La familiarité des consommateurs contrôle la croissance des paiements de compte à compte », une étude PYMNTS Intelligence and AWS collaboration.

Un facteur clé contribuant à la lenteur de l’adoption est le manque important de connaissances parmi les consommateurs. Plus de la moitié des personnes interrogées ont reconnu s’être abstenues de recourir aux options A2A uniquement en raison de leur manque de compréhension. De plus, 24 % des consommateurs ne savaient même pas que les paiements A2A étaient possibles, ce qui souligne la nécessité de campagnes de sensibilisation globales pour éclairer les consommateurs sur les avantages des paiements A2A.

Les préférences générationnelles jouent également un rôle important dans l’adoption des paiements A2A. Les Millennials, qui sont plus enclins à utiliser des plateformes numériques comme PayPal et Venmo, sont à l’avant-garde de l’adoption de l’A2A. D’un autre côté, les consommateurs plus âgés, en particulier les baby-boomers et les personnes âgées, sont ceux qui manifestent le moins d’intérêt à utiliser les paiements A2A. Et les deux tiers des consommateurs de la génération Z admettent ignorer qu’ils peuvent effectuer des paiements par banque.

Les incitations peuvent jouer un rôle en favorisant une plus grande adoption des paiements A2A. L’enquête indique que 41 % des consommateurs qui n’ont pas utilisé les paiements A2A au cours des 90 jours précédant l’étude ont exprimé leur volonté de changer si les plateformes de paiement introduisaient des incitations telles que des offres de remboursement, des remises ou des récompenses exclusives.

“Après tout, lorsque les consommateurs sentent qu’ils obtiennent quelque chose d’unique ou d’avantageux, ils sont généralement plus susceptibles de modifier leurs comportements de paiement, fournissant ainsi une feuille de route possible pour augmenter la part de marché de l’A2A”, note le rapport.

Néanmoins, les incitations à elles seules ne suffisent pas à convaincre les sceptiques en matière de paiement A2A. Selon l’étude, 39 % des consommateurs américains ne sont toujours pas convaincus de recourir à ces paiements, même lorsqu’on leur propose des incitations financières. Cela suggère que même si les incitations peuvent attirer certains consommateurs vers les transactions A2A, elles ne sont pas universellement efficaces. Répondre aux réserves de ce segment plus sceptique peut nécessiter des mesures supplémentaires, telles qu’une intensification des initiatives éducatives ou des améliorations des fonctionnalités.

En outre, les consommateurs expriment leur désir de bénéficier d’incitations allant au-delà des récompenses monétaires, telles que des offres exclusives et un accès anticipé aux produits. Cela met en évidence un large éventail de préférences des consommateurs que les plateformes A2A doivent soigneusement prendre en compte.