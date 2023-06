Au moins 288 personnes sont mortes après la collision de deux trains en Inde vendredi soir.

Plus de 850 personnes ont été blessées dans l’accident qui s’est produit dans l’état d’Odisha.

La cause de l’accident est inconnue.

Wagons juchés les uns sur les autres et rangées de corps recueillis par les secouristes : à l’aube de samedi, cela a révélé l’horreur de l’un des accidents ferroviaires les plus meurtriers de l’Inde.

Impliquant deux trains de voyageurs et un autre transportant des marchandises, l’accident a vu un train s’enfoncer si fort dans un autre que les wagons ont été soulevés haut dans les airs, se tordant puis se brisant des voies.

Une autre voiture avait été entièrement projetée sur son toit, écrasant la section des passagers.

Sur le sol – et écrasés dans l’épave de métal déchiré et ce qui étaient autrefois des bancs dans la voiture – les affaires des voyageurs gisaient éparpillées : une valise, une chaussure d’enfant et des tas de vêtements.

Au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées dans l’accident de vendredi soir près de Balasore, dans l’État oriental d’Odisha, ont déclaré des responsables, beaucoup craignant que le nombre de morts ne s’alourdisse.

Pendant la nuit, des images diffusées sur les chaînes de télévision locales ont montré de longues files de corps allongés de draps blancs recouvrant certains, alors que les secouristes les emportaient sur des civières.

MISE À JOUR | Au moins 28 morts et 300 blessés dans un accident ferroviaire en Inde : responsables, médias

Des équipes utilisant des outils de coupe de métal ont creusé des trous dans les côtés déchirés des voitures dans une recherche désespérée pour atteindre ceux qui sont piégés à l’intérieur, en extrayant les survivants et les corps.

Des équipes de secours vêtues d’une combinaison orange et portant des masques faciaux, y compris des officiers de la Force nationale indienne d’intervention en cas de catastrophe, ont transporté ceux qu’elles pouvaient extraire pour obtenir de l’aide.

Tout au long de la nuit, le nombre de morts a bondi à plusieurs reprises, alors que les services d’urgence additionnaient le nombre de corps recueillis : de 50, à plus de 100, à près de 300.

Au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées dans une horrible collision entre trois trains en Inde, ont déclaré des responsables le 3 juin, l’accident ferroviaire le plus meurtrier du pays en plus de 20 ans. AFP DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Sudhanshu Sarangi, directeur général des services d’incendie d’Odisha, s’adressant sur place à l’AFP, a mis en garde contre des « blessures graves ».

Le son presque constant des sirènes d’ambulance hurlait en arrière-plan, précipitant ceux qui étaient sortis vivants de l’épave à l’hôpital.

Avec autant de blessés, des bus ont également transporté les blessés vers des centres médicaux.

De loin, les habitants regardaient les efforts.

Dans les hôpitaux voisins, des volontaires ont fait la queue pour donner du sang, les médecins étant dépassés par l’ampleur des besoins.

Des foules immenses se sont rassemblées à l’entrée de l’hôpital du district de Bhadrak, debout sous le choc alors que l’ambulance après l’arrivée de l’ambulance.

Des passagers hébétés et ensanglantés attendaient de l’aide, tandis que les médecins se précipitaient pour endiguer l’hémorragie et soutenir les personnes les plus gravement blessées.