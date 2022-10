Près de 300 migrants secourus arrivent dans un port du sud de l’Italie

ROME (AP) – Près de 300 migrants ont débarqué samedi dans le port de Tarente, dans le sud de l’Italie, après leur sauvetage en mer lors de cinq opérations différentes par l’équipage d’un navire humanitaire exploité par Médecins sans frontières.

Environ la moitié des 293 passagers secourus du Geo Barents étaient des mineurs non accompagnés, selon les opérateurs de la mission.

Médecins sans frontières a déclaré sur Twitter que les hommes, les femmes et les enfants ont été confrontés à “des voyages éprouvants, des abus et des détentions en Libye” avant de se lancer dans la traversée de la mer Méditerranée. Ils ont été secourus dans les eaux internationales au large de la Libye et de Malte, a-t-il ajouté.

La plupart des migrants venaient de Gambie, d’Egypte et de Libye, selon les sauveteurs.

Les autorités italiennes ont assigné à Geo Barents le port de Tarente dans le “talon” sud-est du pays neuf jours après le sauvetage initial.

« Le temps nécessaire avant d’obtenir un port pour débarquer est encore trop long. Il devrait être attribué immédiatement après l’opération de sauvetage », Riccardo Gatti de Médecins sans frontières, qui était à bord du navire.

Lors d’une opération distincte tôt samedi, un autre navire de sauvetage humanitaire, l’Ocean Viking, a sauvé environ 35 migrants, dont trois enfants, la plupart originaires de Syrie, dans les eaux internationales au large de Malte.

La nouvelle première ministre italienne d’extrême droite, Giorgia Meloni, qui a pris ses fonctions samedi, s’est engagée lors de sa campagne à réprimer l’immigration clandestine.

L’un de ses principaux partenaires de coalition est le leader de la Ligue, Matteo Salvini. En tant que ministre de l’Intérieur italien en 2018-2019, Salvini a cherché à empêcher les bateaux de sauvetage d’amener des migrants dans les ports italiens. Il soutient qu’il protégeait son pays mais a été poursuivi en Italie pour cette politique,

___

Suivez la couverture d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press