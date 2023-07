La RUSSIE a arraché près de 300 enfants d’une ville ukrainienne le mois dernier en les envoyant dans des camps militaires pour devenir des « zombies russes ».

Des voleurs d’enfants impitoyables ont enlevé un total de 280 enfants du district annexé d’Antrasytiv à Louhansk, selon un rapport.

La Russie a enlevé près de 300 enfants le mois dernier Crédit : Télégramme

Les enfants ukrainiens sont enlevés et envoyés en Russie Crédit: conflictobservatory

Des enfants ukrainiens sont envoyés dans des camps militaires russes Crédit: conflictobservatory

Les enfants ont ensuite été emmenés dans le corps de cadets cosaques de la région russe de Kalmoukie.

Selon les chiffres du Centre national de résistance ukrainien, Moscou prévoit d’enlever un total de 500 enfants ukrainiens d’ici la fin de l’été.

Le rapport affirme que les enfants sont non seulement enlevés mais envoyés pour être « zombifiés avec une propagande agressive » par les forces de Vladimir Poutine.

On estime que la Russie a kidnappé plus de 20 000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre et les a envoyés subir un lavage de cerveau et être torturés.

Un adolescent ukrainien a raconté plus tôt ce mois-ci comment il avait été kidnappé à l’école et envoyé dans un camp russe infernal.

Vitaliy Vertash, 16 ans, a raconté comment il était coincé dans une pièce avec quatre autres personnes – et ils n’ont été nourris qu’avec de la soupe et du sarrasin tout en faisant face aux coups des « employés du camp ».

Les véritables horreurs des « camps de rééducation » font écho à celles de l’Allemagne nazie et ont transformé d’innombrables enfants innocents en « zombies russes ».

L’année dernière, une enquête du Sun a révélé que la compagne de Vlad, Maria Lvova Belova, avait dirigé une organisation chargée de placer des enfants ukrainiens kidnappés dans des foyers russes.

Pendant ce temps, jusqu’à 5 000 adultes ont également été enlevés par les forces russes à Marioupol assiégé et envoyés dans des camps de travail en Russie.

Certains ont été forcés de porter des uniformes militaires russes trop grands qui pourraient en faire une cible tandis que d’autres ont creusé des fosses communes pour leurs camarades tombés au combat dans la région de Zaporizhzhia sous contrôle russe.

Un homme qui a refusé de creuser a été abattu sur place.

Des milliers de civils ukrainiens sont détenus à travers la Russie dans des centres allant des ailes flambant neuves des prisons russes aux sous-sols infernaux.

Et il est probable que la Russie envisage d’en détenir beaucoup plus, conformément au plan de Poutine d’effacer la culture ukrainienne.

Et la Russie prévoit d’en détenir peut-être des milliers d’autres.

Un document du gouvernement russe obtenu par l’Associated Press datant de janvier décrit des plans pour créer 25 nouvelles colonies pénitentiaires et six autres centres de détention en Ukraine occupée d’ici 2026.

Le dictateur russe a signé en mai un décret autorisant la Russie à envoyer des personnes des territoires soumis à la loi martiale, qui comprend toute l’Ukraine occupée, vers ceux qui n’en ont pas, comme la Russie.

Cela facilite la déportation en Russie des Ukrainiens qui résistent à l’occupation russe.

De nombreux civils sont arrêtés pour des transgressions présumées aussi mineures que parler ukrainien ou simplement être un jeune homme dans une région occupée, et sont souvent détenus sans inculpation.

D’autres sont accusés de terroristes, de combattants ou de personnes qui « résistent à l’opération militaire spéciale ».

Des centaines sont utilisés comme esclaves par l’armée russe, pour creuser des tranchées et d’autres fortifications, ainsi que des fosses communes.

La copine de Poutine, Maria Lvova Belova, a dirigé les efforts d’enlèvement Crédit : Télégramme