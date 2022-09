SEOUL, Corée du Sud (AP) – Près de 300 Sud-Coréens qui ont été adoptés par des parents européens et américains alors qu’ils étaient enfants ont jusqu’à présent déposé des demandes demandant au gouvernement sud-coréen d’enquêter sur leurs adoptions, qu’ils soupçonnent d’être basées sur des documents falsifiés qui ont blanchi leur statut réel ou identités alors que les agences se précipitaient pour exporter des enfants.

Le groupe basé au Danemark représentant les adoptés a également appelé le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à empêcher les agences de détruire les dossiers alors qu’ils font face à un examen de plus en plus minutieux de leurs pratiques lors d’un boom de l’adoption à l’étranger qui a culminé dans les années 1980.

Les 283 demandes soumises à la Commission Vérité et Réconciliation de Séoul jusqu’à mardi décrivent de nombreuses plaintes concernant des origines biologiques perdues ou déformées, soulignant un fossé de plus en plus profond entre la plus grande diaspora d’adoptés au monde et leur pays d’origine des décennies après que des dizaines d’enfants coréens ont été retirés par négligence de leurs familles.

Peter Møller, avocat et co-fondateur du groupe danois des droits coréens, a déclaré qu’il prévoyait également de poursuivre deux agences basées à Séoul – Holt Children’s Services et Korea Social Services – pour leur refus d’ouvrir pleinement leurs dossiers aux adoptés.

Alors que les agences citent souvent les problèmes de confidentialité liés aux parents biologiques pour justifier l’accès restreint, Møller les accuse d’inventer des excuses pour esquiver les questions sur leurs pratiques alors que les adoptés expriment de plus en plus leur frustration face aux détails limités de leurs papiers d’adoption qui s’avèrent souvent inexacts ou falsifiés. .

Le mois dernier, le groupe de Møller a initialement déposé des demandes de 51 adoptés danois demandant à la commission d’enquêter sur leurs adoptions, qui ont été traitées par Holt et KSS.

Cette décision a attiré l’attention des adoptés coréens du monde entier, ce qui a incité le groupe à étendre sa campagne aux adoptés Holt et KSS en dehors du Danemark. Les 232 demandes supplémentaires déposées mardi comprenaient 165 cas du Danemark, 36 cas des États-Unis et 31 cas combinés de Belgique, des Pays-Bas, de Norvège et d’Allemagne.

La commission, qui a été créée en décembre 2020 pour enquêter sur les atrocités des droits de l’homme sous les gouvernements militaires qui ont gouverné la Corée du Sud des années 1960 aux années 1980, doit décider dans trois ou quatre mois d’ouvrir ou non une enquête sur les demandes déposées par les adoptés. Si tel est le cas, cela pourrait déclencher l’enquête la plus approfondie sur les adoptions étrangères dans le pays, qui ne s’est jamais pleinement réconcilié avec la frénésie d’exportation d’enfants organisée par ses anciens chefs militaires.

Alors que la date limite de dépôt des candidatures par la commission arrive en décembre, Møller a déclaré que son groupe essaierait de persuader la commission d’accepter davantage d’adoptions d’adoptés sur une base continue si elle décide d’enquêter sur les cas.

« Il y a beaucoup plus d’adoptés qui nous ont écrit, nous ont appelés, ont été en contact avec nous. Ils ont peur de se soumettre à cette affaire parce qu’ils craignent que les agences d’adoption… brûlent les documents originaux et exercent des représailles », a déclaré Møller. Il a déclaré que ces inquiétudes sont plus grandes chez les adoptés qui ont découvert que les agences avaient changé d’identité pour remplacer d’autres enfants décédés, tombés trop malades pour voyager ou repris par les familles coréennes avant de pouvoir être envoyés à des adoptants occidentaux.

Holt et KSS n’ont pas immédiatement commenté les candidatures.

Environ 200 000 Sud-Coréens ont été adoptés à l’étranger au cours des six dernières décennies, principalement par des parents blancs aux États-Unis et en Europe et principalement au cours des années 1970 et 1980.

Les dirigeants militaires sud-coréens de l’époque considéraient les adoptions comme un moyen de réduire le nombre de bouches à nourrir, de résoudre le « problème » des mères célibataires et d’approfondir les liens avec l’Occident démocratique.

Ils ont établi des lois spéciales visant à promouvoir les adoptions à l’étranger, qui ont effectivement permis aux agences privées agréées de contourner les pratiques appropriées d’abandon d’enfants alors qu’elles exportaient un grand nombre d’enfants vers l’Occident année après année.

La plupart des adoptés sud-coréens envoyés à l’étranger ont été enregistrés par des agences comme des orphelins légaux trouvés abandonnés dans les rues, bien qu’ils aient souvent des parents qui pouvaient être facilement identifiés ou retrouvés. Cette pratique rend souvent leurs racines difficiles ou impossibles à retracer.

Certains adoptés disent avoir découvert que les agences avaient changé d’identité pour remplacer d’autres enfants décédés ou tombés trop malades pour voyager, ce qui aggrave leur sentiment de perte et conduit parfois à de fausses retrouvailles avec des parents qui s’avèrent être des étrangers.

Ce n’est qu’en 2013 que le gouvernement sud-coréen a exigé que les adoptions étrangères passent par les tribunaux de la famille, mettant fin à une politique autorisant les agences à dicter les abandons d’enfants, le transfert de garde et l’émigration pendant des décennies.

Kim Tong-hyung, Associated Press