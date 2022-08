Près de 30 % des décès par cancer aux États-Unis sont liés au tabagisme

Islami et ses collègues avaient découvert que les pertes de revenus dues aux décès par cancer en 2015 s’élevaient à près de 95 milliards de dollars. D’autres recherches ont montré qu’une part importante des pertes de revenus dues aux décès par cancer pouvait être attribuée au tabagisme, mais les estimations dataient de plus d’une décennie.

Malgré ces “progrès remarquables, nos résultats indiquent que le tabagisme est toujours associé à environ 30 % de tous les décès par cancer et à des pertes de revenus substantielles aux États-Unis, et que davantage de travail doit être fait pour réduire davantage le tabagisme dans le pays”, a-t-il déclaré.

Cela correspond à plus de 2 millions d’années-personnes de vie perdues et à près de 21 milliards de dollars de revenus annuels perdus.

Pour fournir des estimations plus récentes et aider à orienter les politiques de lutte antitabac, Islami et ses collègues ont estimé années-personnes de vie perdues (APVP ) et la perte de revenus due aux décès par cancer liés au tabagisme en 2019.

Sur les 418 563 décès par cancer chez les adultes âgés de 25 à 79 ans, on estime que 122 951 pourraient être liés au tabagisme. Cela correspond à 29,4 % de tous les décès par cancer et à environ 2,2 millions d’APVP. Traduit en perte de revenus, les auteurs ont estimé le total à 20,9 milliards de dollars, avec une perte de revenus moyenne de 170 000 dollars par décès par cancer lié au tabagisme.

Selon le type de cancer, le cancer du poumon représentait environ 62 %, ou 12,9 milliards de dollars, du total des revenus perdus liés au tabagisme, suivi du cancer de l’œsophage (7 %, ou 1,5 milliard de dollars), du cancer colorectal (6 %, ou 1,2 milliard de dollars) et cancer du foie (5 % ou 1,1 milliard de dollars).

Les taux de mortalité liés au tabagisme étaient les plus élevés dans les 13 États «nations du tabac» avec des politiques de lutte antitabac plus faibles et un taux de tabagisme plus élevé. Ces États sont l’Alabama, l’Arkansas, l’Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Michigan, le Mississippi, le Missouri, l’Ohio, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Tennessee et la Virginie-Occidentale.