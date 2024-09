Près de 30 ans après sa mort, Bernice Bing bénéficie d’une exposition personnelle grandiose à New York

Dans les années 1980, Bing a voyagé en Corée, au Japon et en Chine. Son séjour de quatre mois en Asie était une tentative de mieux comprendre sa propre identité après avoir grandi dans des espaces majoritairement blancs. « J’étais totalement naïve quant à mon propre héritage culturel », a écrit Bing dans une déclaration d’artiste en 1990. « Je vivais et réagissais dans des mondes parallèles : l’un, le monde rationnel et conscient de l’Occident ; l’autre, le monde intuitif et inconscient de l’Orient. Cette dualité m’a amenée à explorer les différences et les similitudes dans les formes d’art. »

« Elle revient aux États-Unis et ne se contente pas de peindre des paysages. Elle commence à faire de la calligraphie comme une sorte de mantra ou de sutra, puis elle revient à la toile et utilise à nouveau ce geste, le détend et crée son propre langage », explique Berry. Bing a également commencé à intégrer son intérêt pour le bouddhisme dans son travail.

Bing était aussi une grande penseuse à d’autres égards. En 1967, elle était artiste en résidence à l’Institut Esalen, où elle a rencontré Joseph Campbell, Alan Watts, Abraham Maslow et d’autres écrivains et philosophes, et a pris l’habitude de méditer toute sa vie. Des œuvres comme Quantique #2 (1991-1992) — une grille massive d’œuvres rouges, noires et dorées sur papier — et le vertigineux À propos de (1998) fait référence à ses activités spirituelles et intellectuelles croisées.

« Quand je regarde l’œuvre de Bernice Bing, je sens une recherche de paix et une sorte de continuité », explique Berry. « L’évolution de son œuvre est aussi complexe que sa vie elle-même. »