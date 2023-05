Près de 30 000 personnes sont maintenant déplacées alors que l’Alberta continue de lutter contre les incendies de forêt

Un changement des conditions météorologiques a aidé les pompiers à lutter contre les incendies de forêt qui ont forcé des milliers d’Albertains à fuir leur domicile la semaine dernière, ont déclaré dimanche des responsables de l’Alberta Emergency Management Agency et de l’Alberta Wildfire.

« Aujourd’hui, nous avons vu de légères averses dispersées dans la partie sud de la province, aussi loin au nord que Fox Creek. La bonne nouvelle est que cela a eu un impact sur le comportement du feu aujourd’hui dans cette région », a déclaré Christie Tucker, responsable de l’unité d’information. avec Alberta Wildfire, a déclaré lors d’une conférence de presse en après-midi à Edmonton.

« Cela a permis aux pompiers d’avoir la chance de travailler sur les zones de certains incendies de forêt qu’ils n’ont pas pu approcher en raison du comportement extrême des feux de forêt. »

Alors que la province lutte contre les incendies à l’aide d’avions-citernes et d’hélicoptères, Tucker a déclaré que le changement des conditions météorologiques a été le plus bénéfique pour les pompiers sur le terrain.

« Quand on voit que les conditions s’élèvent, un peu d’humidité et de fraîcheur, ça veut dire que nos pompiers peuvent effectivement se rapprocher un peu des zones de l’incendie dans lesquelles ils n’avaient pas pu pénétrer auparavant et ça peut être très gros pour nous », dit-elle.

« Malheureusement dans le nord de la province, [firefighters] continueront d’être confrontés aux conditions qu’ils connaissent. Nos priorités aujourd’hui ont été et sont toujours les incendies de forêt qui menacent des communautés ou des vies humaines. »

Christie Tucker, responsable de l’unité d’information d’Alberta Wildfire, et Colin Blair, directeur exécutif de l’Alberta Emergency Management Agency, ont fait le point dimanche sur la situation des incendies de forêt dans la province. (Janet French/CBC)

108 incendies, 31 hors de contrôle

Dimanche après-midi, il y avait 108 feux de forêt actifs à travers l’Alberta, avec 31 feux de forêt classés comme incontrôlables. Les incendies de forêt ont forcé plus de 29 000 Albertains à quitter leurs maisons.

Les conditions restent instables car les responsables affirment que l’étendue des dégâts est difficile à déterminer à mesure que la situation évolue.

« Dans certains cas, les conditions de fumée et d’incendie en cours nous empêchent d’évaluer pleinement la perte de propriété et jusqu’à ce que nous puissions le faire, nous sommes limités dans les détails que nous pouvons fournir », a déclaré Colin Blair, directeur exécutif de l’Alberta Emergency Management Agency. « Mais notre première priorité est de protéger des vies et de faire face à l’intervention d’urgence. »

Blair a demandé de la patience aux résidents ruraux qui ont été déplacés par les incendies.

« J’ai un grand sentiment de gratitude envers eux pour avoir suivi les ordres d’évacuation. Il s’agit d’un événement de vie très important à faire sortir de chez vous à la suite d’un incendie de forêt », a-t-il déclaré.

« Mais fondamentalement, nous devons attendre que les qualifications soient sous contrôle avant de pouvoir commencer à franchir ces étapes. »

Aide de partout au pays et aux États-Unis

L’Alberta a reçu de l’aide de partout au pays avec un soutien supplémentaire attendu du Montana.

Une équipe de gestion des incidents de la Colombie-Britannique est arrivée dimanche pour prendre en charge le feu de forêt près d’Edson et du complexe de Pembina dans la région nord de Rocky Mountain House.

Des pompiers de l’Ontario et du Québec sont arrivés dans la province samedi et ont été déployés pour aider dans diverses régions.

Le changement de temps loin des conditions chaudes et venteuses est le bienvenu, mais il faudra plus de pluie, a déclaré un météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada.

« Nous avons vu de la pluie bien nécessaire la nuit dernière, en fait, principalement au nord et à l’ouest d’Edmonton, c’est là que nous avons vu la pluie la plus forte », a déclaré Erin Staunton dans une interview à CBC dimanche.

Dans la nuit de samedi à dimanche matin, de 5 à 12 millimètres de pluie ont été enregistrés dans certaines des régions les plus touchées telles qu’Edson, Hinton et Jasper.

Des averses éparses devraient se poursuivre tout au long de dimanche après-midi, avec de fortes précipitations localisées comprises entre 5 et 10 millimètres.

« Malheureusement, ce ne seront pas tout à fait les fortes pluies généralisées dont nous avons vraiment besoin dans la région », a déclaré Staunton.

Samedi, l’Alberta a déclaré l’état d’urgence provincial.

La déclaration de l’état d’urgence est un mécanisme juridique qui offre au gouvernement provincial un niveau supérieur de coordination intergouvernementale en travaillant avec les municipalités, les organisations et les entreprises pour soutenir les résidents évacués.

Il permet également un suivi 24 heures sur 24 de la situation, l’accès à des fonds discrétionnaires d’urgence et la capacité de mobiliser un soutien supplémentaire.

La première ministre Danielle Smith a rendu visite aux évacués au Edmonton Expo Centre dimanche matin.

Dimanche, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, ont rendu visite aux évacués des incendies de forêt au centre d’exposition d’Edmonton. ( Wildinette Paul/Radio-Canada)

Smith a déclaré que son équipe avait été en contact avec le bureau du premier ministre, avec l’intention de parler au premier ministre Justin Trudeau dans les prochaines 24 heures.

« Nous savons qu’il existe potentiellement des soutiens militaires qu’ils peuvent offrir. Nous allons voir s’ils ont une expertise en matière de lutte contre les incendies », a déclaré Smith dans une interview à CBC.

« Nous verrons s’ils ont un soutien technique au cas où il faudrait des bermes ou des coupe-feu. Nous allons voir des spécialistes du traitement de l’eau. »

Smith a également déclaré que le soutien du gouvernement fédéral serait évalué pour aider les communautés des Premières Nations à retourner dans leurs communautés.

« Le programme de reprise après sinistre permet au gouvernement fédéral de nous aider financièrement si nous arrivons à ce point », a déclaré Smith.

Un feu de forêt brûle près d’Edson, en Alberta. Dimanche après-midi, il y avait 108 incendies actifs répartis dans l’ensemble de l’Alberta, dont 31 classés comme incontrôlables. (Feux de forêt en Alberta)

Dimanche sur Twitter, Smith a déclaré qu’elle avait rencontré plus tôt dans la journée la chef du NPD Rachel Notley, « pour partager des expériences sur la façon de soutenir les Albertains pendant ces incendies de forêt ». La première ministre a déclaré qu’elle continuerait de tenir Notley informée de la situation des incendies de forêt.

Dans un communiqué, Notley a déclaré qu’elle avait « brièvement rencontré » Smith, lui offrant ses idées et son expérience de l’incendie de Fort McMurray en 2016.

Notley était premier ministre lors de l’incendie de Fort McMurray, qui a forcé 80 000 personnes à fuir leur foyer et est devenu la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire du Canada pour les assureurs.

Les conditions chaudes, sèches et venteuses ont été citées comme le principal défi dans la lutte contre les incendies de forêt.

« Nous voyons toujours des vents relativement forts en rafales souffler du sud-est », a déclaré Staunton, les vents devant atteindre entre 40 et 50 kilomètres par heure tout au long de dimanche.

« Nous nous attendons à ce que ces vents s’atténuent quelque peu jusqu’à lundi [and] Mardi, nous nous attendons à des vents beaucoup plus faibles par rapport à ce que nous avons vu ces derniers jours. »

Les températures ont également chuté entre les adolescents et 20 ° C, par rapport au début de la semaine qui a vu des températures aussi élevées que 30 degrés.

Champs brûlés près de Wildwood, en Alberta. (Emily Fitzpatrick/CBC)

L’Ouest canadien a été gravement touché par des incendies de forêt ces dernières années, notamment en 2021 lorsqu’un incendie en Colombie-Britannique a fait deux morts et détruit la ville de Lytton.

En 2019, le feu de forêt de Chuckegg Creek a forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons dans le nord-ouest de l’Alberta et a détruit plus d’une douzaine de maisons dans l’établissement métis de Paddle Prairie.

Fin août 2019, l’incendie était maîtrisé. Il a brûlé plus de 331 000 hectares. La province l’a déclaré en octobre 2020.

À mesure que notre climat change, les experts avertissent que la fréquence et l’intensité des incendies de forêt vont augmenter.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, les températures moyennes dans les Prairies sont supérieures de 1,9 °C depuis le milieu du 20e siècle.